Είχα επικοινωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ, «τους είπα όχι πυρηνικά, μην σκοτώνετε διαδηλωτές»
Δεν απέκλεισε και τη στρατιωτική δράση σε βάρος της Τεχεράνης λέγοντας ότι θα ήταν καλό αν οι ΗΠΑ δεν χρησιμοποιούσαν την αρμάδα πλοίων που στέλνουν στην περιοχή
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι τους τελευταίες ημέρες είχε επικοινωνήσει με το Ιράν, στο οποίο μετέφερε δύο μηνύματα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε αν οι επαφές έγιναν άμεσα ή έμμεσα και σε ποιο επίπεδο, ενώ δεν απέκλεισε και τη στρατιωτική δράση σε βάρος της Τεχεράνης.
Σε ερώτημα δημοσιογράφων, αργά την Πέμπτη, αν είχε συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες ή αν το σχεδιάζει, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε και ότι είχε και ότι το σχεδιάζει.
Είπε ακόμη ότι έχουμε «πολλά, πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία που πλέουν προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, θα ήταν πολύ ωραίο αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε».
Σε νέο ερώτημα των δημοσιογράφων για το μήνυμα που έστειλε στην Τεχεράνη, απάντησε ότι μετέφερε δύο: «Πρώτον, όχι πυρηνικά, δεύτερον, σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές». Εξήγησε μάλιστα ότι οι Ιρανοί κατά τις πρόσφατες αντικαθεστωτικές ταραχές οι Ιρανοί σκότωναν διαδηλωτές «κατά χιλιάδες», η πρώτη φορά που ακούγεται η παραδοχή για χιλιάδες θανάτους στο Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο.
«Ξέρετε, σταμάτησα 837 απαγχονισμούς πριν από δύο εβδομάδες», είπε ακόμη επαναλαμβάνοντας έναν ισχυρισμό που είχε κάνει και παλαιότερα.
«Πρέπει να κάνουν κάτι» οι Ιρανοί, κατέληξε και σχολίασε ότι «κανένας δεν έχει δει κάτι σαν αυτό» αναφερόμενος στο εύρος των ταραχών.
Reporter: Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on it?— Clash Report (@clashreport) January 30, 2026
Trump: I have had, and I am planning on it.
We have a lot of very big, powerful ships sailing to Iran right now. It would be great if we didn’t have to use them. pic.twitter.com/ZdLFhoBa3R
