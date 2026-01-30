Είχα επικοινωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ, «τους είπα όχι πυρηνικά, μην σκοτώνετε διαδηλωτές»

Δεν απέκλεισε και τη στρατιωτική δράση σε βάρος της Τεχεράνης λέγοντας ότι θα ήταν καλό αν οι ΗΠΑ δεν χρησιμοποιούσαν την αρμάδα πλοίων που στέλνουν στην περιοχή