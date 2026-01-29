Αισθητική ιατρική: Ραγδαία αύξηση των ανδρικών επεμβάσεων, με αιχμή τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική

Μεταξύ 2018 και 2024, ο αριθμός των αισθητικών χειρουργικών επεμβάσεων σε άνδρες αυξήθηκε κατά 95% και οι μη χειρουργικές θεραπείες (ενέσεις, θεραπείες με λέιζερ, πίλινγκ κ.λπ.) για άνδρες αυξήθηκαν κατά 116%