Αισθητική ιατρική: Ραγδαία αύξηση των ανδρικών επεμβάσεων, με αιχμή τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική
Αισθητική ιατρική: Ραγδαία αύξηση των ανδρικών επεμβάσεων, με αιχμή τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική
Μεταξύ 2018 και 2024, ο αριθμός των αισθητικών χειρουργικών επεμβάσεων σε άνδρες αυξήθηκε κατά 95% και οι μη χειρουργικές θεραπείες (ενέσεις, θεραπείες με λέιζερ, πίλινγκ κ.λπ.) για άνδρες αυξήθηκαν κατά 116%
Οι άνδρες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αισθητική χειρουργική, μια τάση ιδιαίτερα ορατή στη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Παρίσι στο παγκόσμιο συνέδριο του κλάδου (IMCAS).
Μεταξύ 2018 και 2024, ο αριθμός των αισθητικών χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε άνδρες αυξήθηκε κατά 95% και οι μη χειρουργικές αισθητικές θεραπείες (ενέσεις, θεραπείες με λέιζερ, πίλινγκ κ.λπ.) για άνδρες ασθενείς αυξήθηκαν κατά 116%, σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS).
Συγκριτικά, οι αυξήσεις έφτασαν το 59% και 55% αντίστοιχα για τις γυναίκες.
«Αυτή η τάση, ιδιαίτερα έντονη στη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, αντανακλά μια βαθιά αλλαγή των κοινωνικών κανόνων και μια αυξανόμενη αποδοχή των αισθητικών επεμβάσεων από τους άνδρες, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 16% όλων των επεμβάσεων», σύμφωνα με ανάλυση της αγοράς που παρουσιάστηκε στο συνέδριο IMCAS, το οποίο διαρκεί έως τις 31 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, η αγορά αναμένεται να διατηρήσει μέση ετήσια ανάπτυξη 5% έως το 2030, λόγω της ισχυρής ζήτησης και του αυξανόμενου αριθμού ασθενών.
Ο ανταγωνισμός αναμένεται ότι θα είναι αυξημένος στην αγορά αυτή, ιδίως όσον αφορά τις ενέσεις αλλαντικής τοξίνης ( γνωστή ως Botox και υαλουρονικού οξέος, δύο αισθητικές επεμβάσεις που μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς αισθητικής ιατρικής και 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025.
«Έχουμε πραγματικά εισέλθει σε μια λειτουργία κατανάλωσης των αισθητικών επεμβάσεων, που πριν από 10 ή 15 χρόνια θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ ελιτίστικη», δήλωσε στο AFP ο Λοράν Μπρον του IMCAS.
«Οι γενιές Z και οι Millennials καταφεύγουν στην αισθητική ιατρική πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές», σύμφωνα με το IMCAS.
Με περίπου το 45% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά το 2025, αντιπροσωπεύοντας τον μεγαλύτερο αριθμό μη χειρουργικών αισθητικών επεμβάσεων και κυριαρχόντας στον τομέα του μπότοξ (56% της παγκόσμιας ζήτησης).
Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά, ωστόσο, σε περίπου 5% ετησίως μεταξύ 2025 και 2030, ενώ η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προβλέπεται να παρουσιάσει την ισχυρότερη ανάπτυξη (περίπου 7% ετησίως) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Μεταξύ 2018 και 2024, ο αριθμός των αισθητικών χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε άνδρες αυξήθηκε κατά 95% και οι μη χειρουργικές αισθητικές θεραπείες (ενέσεις, θεραπείες με λέιζερ, πίλινγκ κ.λπ.) για άνδρες ασθενείς αυξήθηκαν κατά 116%, σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS).
Συγκριτικά, οι αυξήσεις έφτασαν το 59% και 55% αντίστοιχα για τις γυναίκες.
«Αυτή η τάση, ιδιαίτερα έντονη στη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, αντανακλά μια βαθιά αλλαγή των κοινωνικών κανόνων και μια αυξανόμενη αποδοχή των αισθητικών επεμβάσεων από τους άνδρες, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 16% όλων των επεμβάσεων», σύμφωνα με ανάλυση της αγοράς που παρουσιάστηκε στο συνέδριο IMCAS, το οποίο διαρκεί έως τις 31 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, η αγορά αναμένεται να διατηρήσει μέση ετήσια ανάπτυξη 5% έως το 2030, λόγω της ισχυρής ζήτησης και του αυξανόμενου αριθμού ασθενών.
Ο ανταγωνισμός αναμένεται ότι θα είναι αυξημένος στην αγορά αυτή, ιδίως όσον αφορά τις ενέσεις αλλαντικής τοξίνης ( γνωστή ως Botox και υαλουρονικού οξέος, δύο αισθητικές επεμβάσεις που μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς αισθητικής ιατρικής και 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025.
«Έχουμε πραγματικά εισέλθει σε μια λειτουργία κατανάλωσης των αισθητικών επεμβάσεων, που πριν από 10 ή 15 χρόνια θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ ελιτίστικη», δήλωσε στο AFP ο Λοράν Μπρον του IMCAS.
«Οι γενιές Z και οι Millennials καταφεύγουν στην αισθητική ιατρική πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές», σύμφωνα με το IMCAS.
Με περίπου το 45% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά το 2025, αντιπροσωπεύοντας τον μεγαλύτερο αριθμό μη χειρουργικών αισθητικών επεμβάσεων και κυριαρχόντας στον τομέα του μπότοξ (56% της παγκόσμιας ζήτησης).
Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά, ωστόσο, σε περίπου 5% ετησίως μεταξύ 2025 και 2030, ενώ η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προβλέπεται να παρουσιάσει την ισχυρότερη ανάπτυξη (περίπου 7% ετησίως) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα