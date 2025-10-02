Επιμήκυνση άκρων: Aξίζει ο πόνος για λίγα εκατοστά ύψους; Η νέα τάση στην αισθητική χειρουργική «σπάει κόκαλα»
Αξίζει τελικά την ταλαιπωρία και τον πόνο ο διακαής πόθος για λίγα παραπάνω εκατοστά ύψους; Μια καθηγήτρια Ανατομίας εξηγεί τη διαδικασία μιας χειρουργικής επέμβασης επιμήκυνσης των άκρων καθώς και την επίπονη αποκατάσταση
Πόσο πρόθυμοι θα ήσασταν να σπάσετε τα πόδια σας, να τεντώσετε τα οστά σας χιλιοστό προς χιλιοστό και στη συνέχεια να περάσετε μήνες αναρρώνοντας -όλα αυτά για να ψηλώσετε μόλις μερικά εκατοστά; Αυτή είναι η επίπονη υπόσχεση της χειρουργικής επέμβασης επιμήκυνσης των άκρων.
Μια διαδικασία που κάποτε προοριζόταν για τη διόρθωση σοβαρών ορθοπεδικών προβλημάτων, έχει πλέον γίνει μια τάση στην αισθητική χειρουργική. Αν και μπορεί να ακούγεται σαν μια γρήγορη λύση για όσους επιθυμούν να γίνουν ψηλότεροι, η διαδικασία είναι κάθε άλλο παρά απλή. Τα οστά, οι μύες, τα νεύρα και οι αρθρώσεις πληρώνουν βαρύ τίμημα – και οι κίνδυνοι συχνά υπερτερούν των πλεονεκτημάτων.
