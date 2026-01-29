Συναγερμός στην Ασία για τον θανατηφόρο ιό Νίπα: Ενισχύονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στα σύνορα και τα αεροδρόμια

Επιβεβαιώθηκαν δύο κρούσματα στην Ινδία - Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτόν ο οποίος μεταδίδεται στους ανθρώπους από τα ζώα -κυρίως φρουτοφάγες νυχτερίδες- ή από μολυσμένα τρόφιμα