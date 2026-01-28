O Φίτσο διαψεύδει το Politico για την «επικίνδυνη» ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ: Δεν μίλησα με κανέναν

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός ήταν προβληματισμένος μετά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας και ότι μοιράστηκε την ανησυχία του με άλλους ευρωπαίους ηγέτες