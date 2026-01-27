Η Μελάνια Τραμπ καλεί σε ενότητα μετά τις ταραχές στη Μινεάπολη
Η Μελάνια Τραμπ καλεί σε ενότητα μετά τις ταραχές στη Μινεάπολη

«Πρέπει να ενωθούμε» τόνισε σε συνέντευξή της η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Η Μελάνια Τραμπ καλεί σε ενότητα μετά τις ταραχές στη Μινεάπολη
Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, απηύθυνε έκκληση για εθνική ενότητα την Τρίτη (27/1), εν μέσω εντάσεων μετά τη δολοφονία δύο πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Μινεάπολη καλώντας σε ειρηνικές διαδηλώσεις και έκφραση αλληλεγγύης προς τις πληγείσες κοινότητες.

Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Fox & Friends, κάλεσε τους Αμερικανούς να διαδηλώνουν ειρηνικά, λέγοντας ότι αντιτίθεται στη βία.

Αναφέρθηκε επίσης στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς και τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται από κοινού για να διατηρήσουν την ειρήνη στην πόλη.

«Νιώθω βαθιά συμπόνια για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτή την καταιγίδα. Γνωρίζω ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για να παρέχει βοήθεια σε όλους όσους τη χρειάζονται. Ως Αμερικανοί, πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να ενωνόμαστε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» τόνισε σε άλλο σημείο. «Τους στέλνω τη δύναμη και την αγάπη μου και τους σκέφτομαι...».

