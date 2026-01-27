Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Αναφορές για έκρηξη στην πυρηνική εγκατάσταση του Παρτσίν στο βόρειο Ιράν - Οφείλεται σε δοκιμές, λένε πηγές
Ο ήχος έκρηξης που ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα, σχετίζεται με την εκτέλεση καθημερινών δοκιμών στο στρατιωτικό συγκρότημα του Παρτσίν και δεν υπήρξε καμία απειλή για την περιοχή, σημειώνουν οι πηγές
Αναστάτωση φέρεται να προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Παρτσίν, στο βόρειο Ιράν, λόγω έκρηξης που - σύμφωνα με αναφορές - σημειώθηκε στην πυρηνική εγκατάσταση της περιοχής.
Σύμφωνα με δήλωση του έπαρχου της Πακντάς, στην οποία βρίσκεται το Παρτσίν, την οποία φιλοξενεί το πρακτορείο Tansim, ο ήχος που ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα, σχετίζεται με την εκτέλεση καθημερινών δοκιμών στο στρατιωτικό συγκρότημα και δεν υπήρξε κανένα περιστατικό ή απειλή για την περιοχή.
«Τέτοιες δοκιμές πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.
