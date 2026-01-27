Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Skydiver πέρασε μέσα από την «τρύπα της βελόνας» στο ψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσμο
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Skydiver πέρασε μέσα από την «τρύπα της βελόνας» στο ψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσμο
Το Ciel Dubai Marina βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ένα μοναδικό σόου που περιελάμβανε πτήση μέσα από την αποκαλούμενη «τρύπα της βελόνας» του υψηλότερου ξενοδοχείου στον κόσμο χάρισαν πέντε skydivers στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Οι πέντε αθλητές της XDubai πραγματοποίησαν μια πτήση ακριβείας γύρω από το Ciel Dubai Marina με τον επικεφαλής της ομάδας να περνάει μέσα από ένα στενό αρχιτεκτονικό άνοιγμα στο οποίο έχει δοθεί η ονομασία «μάτι της βελόνας», αναπτύσσοντας ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χλμ/ώρα.
Το ακροβατικό συνέπεσε με την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ciel Dubai Marina την περασμένη Πέμπτη με το υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού των Εμιράτων να επιστρατεύει την ομάδα αεροπορικών ακροβατικών για να χαρίσει μια πτήση ακρίβειας, δεξιοτεχνίας και τόλμης.
Οι πέντε αθλητές της XDubai πραγματοποίησαν μια πτήση ακριβείας γύρω από το Ciel Dubai Marina με τον επικεφαλής της ομάδας να περνάει μέσα από ένα στενό αρχιτεκτονικό άνοιγμα στο οποίο έχει δοθεί η ονομασία «μάτι της βελόνας», αναπτύσσοντας ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χλμ/ώρα.
Watch: Daredevil wingsuit athletes soar through Dubai’s tallest hotel, Ciel Dubai Marina, in a jaw-dropping stunt!— Gulf News (@gulf_news) January 27, 2026
Read more: https://t.co/lHSHQ2aIYV
#Dubai #Wingsuit #CielDubaiMarina pic.twitter.com/J21MeeB5PY
Το ακροβατικό συνέπεσε με την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ciel Dubai Marina την περασμένη Πέμπτη με το υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού των Εμιράτων να επιστρατεύει την ομάδα αεροπορικών ακροβατικών για να χαρίσει μια πτήση ακρίβειας, δεξιοτεχνίας και τόλμης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα