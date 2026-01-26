Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ληστές στην Καλιφόρνια μπούκαραν με SUV σε κοσμηματοπωλείο και έφυγαν με λεία 1 εκατ. δολάρια, δείτε βίντεο
Μετά τη διαφυγή τους οι 8 ληστές ενεπλάκησαν σε τροχαία και συνελήφθησαν
Καρέ-καρέ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας κοσμηματοπωλείου στη Νότια Καλιφόρνια τη στιγμή της εισβολής ληστών με SUV το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.
Στο βίντεο φαίνεται αρχικά η στιγμή που οι ληστές «κατεβάζουν» την είσοδο του καταστήματος με το αυτοκίνητό τους.
Στα επόμενα πλάνα από όσα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής φαίνονται οι ληστές να αδειάζουν τις προθήκες του κοσμηματοπωλείου με τη λεία τους να υπολογίζεται σε 1 εκατομμύριο δολάρια.
Ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσεις περιέγραψε τις στιγμές ως ως «το πιο τρομακτικό πράγμα της ζωής μου».
Μετά τη ληστεία οι δράστες εγκατέλειψαν το SUV και διέφυγαν με δύο Dodge Chargers.
Στη συνέχεια, όμως, ενεπλάκησαν σε δύο τροχαία ατυχήματα με αποτέλεσμα και οι οχτώ να συλληφθούν - ανάμεσά τους και ένας ανήλικος.
