Διεθνείς οικολογικές οργανώσεις αντιδρούν στo τουριστικό mega project του γαμπρού του Τραμπ σε νησί της Αλβανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Αλβανία Έντι Ράμα Τζάρεντ Κούσνερ

Διεθνείς οικολογικές οργανώσεις αντιδρούν στo τουριστικό mega project του γαμπρού του Τραμπ σε νησί της Αλβανίας

Με επιστολή τους προς τον  Έντι Ράμα, 41 οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, προερχόμενες από 28 χώρες, εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με το σχέδιο αυτό

Διεθνείς οικολογικές οργανώσεις αντιδρούν στo τουριστικό mega project του γαμπρού του Τραμπ σε νησί της Αλβανίας
13 ΣΧΟΛΙΑ
Γύρω στις 40 ενώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ζητούν να σταματήσει η υλοποίηση του σχεδίου του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Τζάρεντ Κούσνερ, για τη δημιουργία ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε αλβανικό νησί, επικαλούμενες απειλές για τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση που έλαβε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μεταμορφώσει το ακατοίκητο νησί Σάσων (Σάζαν), στη νοτιοδυτική Αλβανία - στο οποίο βρισκόταν άλλοτε μια μυστική στρατιωτική βάση του τότε κομμουνιστικού καθεστώτος - σε πολυτελή τουριστικό προορισμό, ένα σχέδιο που υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ (1,4 δισεκατομμύριο δολάρια).

Σε επιστολή τους προς τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον υπουργό Περιβάλλοντος Σοφιάν Γιαουπάι, 41 οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, προερχόμενες από 28 χώρες, εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με το σχέδιο αυτό για το νησί, το οποίο περιβάλλεται από ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο.

Κίνδυνοι για το περιβάλλον

Το σχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις σε 450 στρέμματα, με σοβαρούς κινδύνους για τη βιοποικιλότητα και κρίσιμης σημασίας οικοσυστήματα της περιοχής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το νησί και τα ύδατα που το περιβάλλουν «προσφέρουν οικοσυστήματα ουσιώδους σημασίας για ορισμένα από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια είδη στον κόσμο, μεταξύ των οποίων η μεσογειακή φώκια μοναχός» (Monachus monachus), που θεωρείται είδος σε κίνδυνο από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), προστίθεται στο κείμενο. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης άλλα 36 απειλούμενα σε παγκόσμια κλίμακα θαλάσσια είδη.

Οι υπογράφοντες ζητούν «την άμεση αναστολή κάθε απόφασης για την προώθηση του σχεδίου», καθώς και την ένταξη των χερσαίων ζωνών του νησιού στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο που το περιβάλλει.

Η περιφέρεια του Αυλώνα (νοτιοδυτική Αλβανία), όπου βρίσκεται το νησί, έχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, με πολυκατοικίες και ξενοδοχειακά συγκροτήματα που προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες και κατακλύζουν πλέον τις ακτές της.

Η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού προέδρου, πραγματοποίησε εκεί επίσκεψη αυτή την εβδομάδα, συνοδευόμενη από μια εξηνταριά διεθνείς αρχιτέκτονες, και συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο στόχος ήταν να συζητήσουν επενδυτικά προγράμματα τα οποία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας από τα Τίρανα.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης