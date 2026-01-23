Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
OnlyFans Απαγωγή Μεξικό Ναρκωτικά

Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό, δείτε βίντεο

Οι Αρχές θεωρούν πως η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο - Η Μολίνα ήταν γνωστή στο Κουλιακάν για το εξατομικευμένο λιλά Cybertruck της

Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σταρ του OnlyFans απήχθη υπό την απειλή όπλου από ένοπλους άνδρες στο Μεξικό. Η 20χρονη Νικόλ Παρντό Μολίνα οδηγούσε το Cybertruck της και η απαγωγή της καταγράφηκε από τις κάμερες του οχήματος.

Σύμφωνα με την El Pais, το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από ένα εμπορικό κέντρο στη Σιναλόα, όπου η Μολίνα πουλούσε αναμνηστικά με την εικόνα Ελ Τσάπο. Η περιοχή όπου ζούσε και από όπου κατάγεται ο πατέρας της ελέγχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, από μια αντίπαλη φατρία του καρτέλ Σιναλόα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η απαγωγή ενδέχεται να συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ καρτέλ, όπως αναφέρει το Fox News.

Στο βίντεο, η Μολίνα που έχει πάνω από 180.000 ακόλουθους στο Instagram, προσεγγίστηκε από ένα λευκό Toyota ενώ οι απαγωγείς κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημά της βάζοντας καρφιά στο οδόστρωμα. Η 20χρονη πάλευε να κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου των τριών ενόπλων αλλά δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια την έβαλαν δια της βίας μέσα και απομακρύνθηκαν με ταχύτητα.

Η στιγμή της απαγωγής: 

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η Μολίνα ήταν γνωστή στο Κουλιακάν για το εξατομικευμένο λιλά Cybertruck της, ένα όχημα που την έκανε άμεσα αναγνωρίσιμη. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν την εξαφάνιση της 20χρονης και ερευνούν πιθανές συνδέσεις με τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ αντίπαλων καρτέλ.

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Σιναλόα, οι αρχές δεν έχουν καμία πληροφορία σχετικά με την τύχη της και δήλωσαν: «Θεωρείται ότι η ασφάλειά της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς μπορεί να έχει πέσει θύμα εγκλήματος».

Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Κλείσιμο

Η Μολίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ και οι γονείς της ζουν στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Ταξιδεύει συχνά μεταξύ του Κουλιακάν και του Φοίνιξ, όπου ζει ακόμα η οικογένειά της. Φέρεται να εγκατέλειψε το σχολείο στις ΗΠΑ μετά την πανδημία COVID-19 για να ασχοληθεί με επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Μεξικό.

Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης