Φονική κακοκαιρία στην Τυνησία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις
Η ασυνήθιστα σφοδρή κακοκαιρία στη βορειοανατολική Τυνησία οδήγησε σε κλείσιμο δρόμων και επηρεάζει τις μεταφορές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δημόσιες υπηρεσίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων στην Τυνησία, μετέδωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TAP.

Η χώρα «έχει παραλύσει εξαιτίας θανάσιμων καταιγίδων», μετέδωσε το TAP. Η ασυνήθιστα σφοδρή κακοκαιρία οδήγησε σε κλείσιμο δρόμων και επηρεάζει τις μεταφορές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Η κακοκαιρία πλήττει από προχθές, Δευτέρα, κυρίως το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της βορειοαφρικανικής αυτής χώρας της Μεσογείου.



Ο πρόεδρος της χώρας Καΐς Σάγεντ έδωσε οδηγίες στο στρατό να βοηθήσει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Μέλη της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας προσπαθούν αντλήσουν τα νερά από κατοικίες που έχουν πλημμυρίσει στην πρωτεύουσα Τύνιδα, καθώς και στις επαρχίες Μπιζέρτα, Ναμπέλ και Μοναστίρ, όμως σε πολλά μέρη αντιμετωπίζουν ελλείψεις εξοπλισμού.

Πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και είναι αδιάβατοι. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχουν εν μέρει ανασταλεί.

