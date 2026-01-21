Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Φονική κακοκαιρία στην Τυνησία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις
Η ασυνήθιστα σφοδρή κακοκαιρία στη βορειοανατολική Τυνησία οδήγησε σε κλείσιμο δρόμων και επηρεάζει τις μεταφορές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δημόσιες υπηρεσίες
Η χώρα «έχει παραλύσει εξαιτίας θανάσιμων καταιγίδων», μετέδωσε το TAP. Η ασυνήθιστα σφοδρή κακοκαιρία οδήγησε σε κλείσιμο δρόμων και επηρεάζει τις μεταφορές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
#Tunisia is suffering heavy damage following #StormHarry. More than 200 mm of rain has fallen on various cities (Tunis, Bizerte, Nabeul & Monastir).— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 20, 2026
Schools have been closed & travel is prohibited.
The death toll now stands at 4. pic.twitter.com/LqGAvGM2K5
Η κακοκαιρία πλήττει από προχθές, Δευτέρα, κυρίως το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της βορειοαφρικανικής αυτής χώρας της Μεσογείου.
At least four people were killed Tuesday after torrential rain triggered severe flooding across northern Tunisia. Some areas recorded their heaviest rainfall in more than 70 years.#Tunisia #Flooding #Viral #ViralVideos pic.twitter.com/1v7zCty5as— Barlaman Today (@BarlamanToday) January 21, 2026
Ο πρόεδρος της χώρας Καΐς Σάγεντ έδωσε οδηγίες στο στρατό να βοηθήσει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Μέλη της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας προσπαθούν αντλήσουν τα νερά από κατοικίες που έχουν πλημμυρίσει στην πρωτεύουσα Τύνιδα, καθώς και στις επαρχίες Μπιζέρτα, Ναμπέλ και Μοναστίρ, όμως σε πολλά μέρη αντιμετωπίζουν ελλείψεις εξοπλισμού.
20.01.2026 #Tunisia— Climate Review (@ClimateRe50366) January 21, 2026
Four people died as a result of floods that swept the country, in some regions due to the heaviest rainfall in 70 years. Streets, cars, houses, and roads were inundated. Rainfall in some regions was the highest since 1950, with 206 mm of rain falling. pic.twitter.com/wVoFRICqsB
Πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και είναι αδιάβατοι. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχουν εν μέρει ανασταλεί.
