Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικώνδήλωσε σήμερα ότι ηδεν θα πρέπει πλέον να αποκαλείταικαθώς είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αποκαλεί επίσημα τον εαυτό της «».«Νομίζω πως η Βρετανία θα πρέπει να αποκαλείται απλώς Βρετανία γιατί 'Μεγάλη Βρετανία' είναι το μοναδικό παράδειγμα μιας χώρας που αποκαλεί τον εαυτό της 'Μεγάλη'», είπε οστους δημοσιογράφους καθώς μιλούσε σχετικά με την αποικιοκρατία έπειτα από σχόλια που έκανε για τη Γροιλανδία.Η εκπρόσωπός του έδωσε στη συνέχεια τον λόγο για να θέσει ερώτηση στον, τον ανταποκριτή του βρετανικού: «Χωρίς παρεξήγηση», είπε ο Λαβρόφ.Ο Λαβρόφ είπε πως ένα άλλο παράδειγμα χώρας που αυτοαποκαλούνταν «μεγάλη» ήταν ηυπό τον. «Όμως δεν υφίσταται πλέον», πρόσθεσε.Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αποκαλείται συνήθωςή Μεγάλη Βρετανία, στα ρωσικά.Την ώρα που οι ΗΠΑ υπό τονεπιδιώκουν να επαναρρυθμίσουν τις σχέσεις με τη Μόσχα και να εξασφαλίσουν ειρήνη ανάμεσα στηκαι την, στηέχει αποδοθεί το στάτους τουδημόσιου εχθρού της Ρωσίας.Στη ρωσική κρατική τηλεόραση ηένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά από τους τηλεπαρουσιαστές ειδήσεων, θεωρείται μια δολοπλόκος παγκόσμια δύναμη υπηρεσιών πληροφοριών που ανακατεύεται στα παρασκήνια από την Ουάσινγκτον μέχρι το Ιράν σε μια διπρόσωπη προσπάθεια να υπονομεύσει τα συμφέροντα της Ρωσίας σε όλο τον κόσμο.Η Βρετανία υποστηρίζει πως η Ρωσία συνιστά απειλή για την Ευρώπη. Εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία και η Δύση έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα οι μεν τους δε για εκστρατείες κατασκοπείας μιας έντασης χωρίς προηγούμενο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.