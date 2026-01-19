Επανασυνδέθηκε ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ζαπορίζια ΔΟΑΕ Ουκρανία

Επανασυνδέθηκε ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας

Σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ  αποκαταστάθηκε η σύνδεση του σταθμού με τη γραμμή υψηλής τάσης Ferosplavna-1

Επανασυνδέθηκε ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανασύνδεσης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης με τη γραμμή Ferosplavna-1.

Πρόκειται για μία από τις δύο γραμμές υψηλής τάσης που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό – η βασική είναι η γραμμή Dniprovska των 750 kV.

«Η εφεδρική γραμμή Ferosplavna-1 των 330kV επανασυνδέθηκε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στις 19:17 σήμερα, μετά τις επιτυχείς εργασίες επισκευής που ολοκλήρωσαν Oυκρανοί τεχνικοί στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση του ΔΟΑΕ», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην πλατφόρμα Χ.

