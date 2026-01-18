Κάγια Κάλας: Οι αμερικανικοί δασμοί διχάζουν τους συμμάχους και ενισχύουν Κίνα και Ρωσία
Κάγια Κάλας: Οι αμερικανικοί δασμοί διχάζουν τους συμμάχους και ενισχύουν Κίνα και Ρωσία

Προειδοποίηση από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας για πλήγμα στην κοινή ευημερία Ευρώπης και ΗΠΑ

Κάγια Κάλας: Οι αμερικανικοί δασμοί διχάζουν τους συμμάχους και ενισχύουν Κίνα και Ρωσία
Αιχμηρή παρέμβαση για τους δασμούς που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εις βάρος των Ευρωπαίων συμμάχων έκανε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποιώντας ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις απειλούν την οικονομική ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κάλας τόνισε ότι οι εντάσεις μεταξύ παραδοσιακών συμμάχων εξυπηρετούν τρίτες δυνάμεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως Κίνα και Ρωσία είναι οι βασικοί ωφελημένοι από τους διχασμούς στο δυτικό στρατόπεδο.

Η δήλωσή της ήρθε ως απάντηση στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών σε χώρες που αντιδρούν στο αίτημά του σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας, εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ευρωπαϊκούς κύκλους.

Σύμφωνα με την Κάλας, οι εμπορικοί περιορισμοί ενδέχεται να καταστήσουν τόσο την Ευρώπη όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες οικονομικά ασθενέστερες, υπονομεύοντας τη μακροχρόνια κοινή τους ευημερία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ζητήματα ασφάλειας, όπως αυτό της Γροιλανδίας, μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, χωρίς μονομερείς κινήσεις που διαταράσσουν τη συνοχή των συμμάχων.
