Επίθεση Χαμενεΐ στον Τραμπ: Είναι ο εγκληματίας που ευθύνεται για τους θανάτους και τις καταστροφές στο Ιράν
Στόχος των Αμερικανών είναι να καταπιούν το Ιράν, έγραψε στο Χ ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο κατηγόρησε ως «υπεύθυνο» για τις «απώλειες, τις ζημιές και τη δυσφήμιση που έχει προκαλέσει στον ιρανικό λαό» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, εξαπέλυσε το Σάββατο ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.



Όπως ανέφερε στις πρώτες αναρτήσεις του μετά τις 13 Ιανουαρίου, ο Χαμενεΐ έγραψε ότι οι πρόσφατες αναταραχές προκλήθηκαν από «αμερικανική στάση», στόχος της οποίας «είναι να καταπιεί το Ιράν».



«Ο ιρανικός λαός έσπασε την πλάτη της στάσης, πρέπει επίσης να σπάσει την πλάτη των στασιαστών. Δεν οδηγούμε τη χώρα σε πόλεμο, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε τους εγχώριους και διεθνείς εγκληματίες της αμερικανικής στάσης» είπε ο Χαμενεϊ, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ηγέτης του Ιράν κατηγόρησε, επίσης, «όσους έχουν σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ» για την πρόκληση «τεράστιων ζημιών» και τον θάνατο «εκατοντάδων» κατά τη διάρκεια των αναταραχών.
