Έβδομη θητεία για τον πρόεδρο Μουσεβένι στην Ουγκάντα – Καταγγελίες για νοθεία και... απαγωγή του ηγέτη της αντιπολίτευσης από τον στρατό
«Μαύρο» στο Διαδίκτυο από τον πρόεδρο που είναι 40 χρόνια στην εξουσία και εκλογές μέσα σε κλίμα καταστολής
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Ουγκάντα, Μπόμπι Γουάιν, και υποψήφιος τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Παρασκευή, απήχθη δια της βίας από ελικόπτερο του στρατού, ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του.
«Ένα ελικόπτερο του στρατού προσγειώθηκε» στην κατοικία του Γουάιν «τον πήρε δια της βίας και τον μετέφερε σε άγνωστο προορισμό», ανέφερε η Πλατφόρμα Εθνικής Ενότητας (NUP) στο X.
Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν σε κλίμα καταστολής, με το Διαδίκτυο εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ταραχές.
Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή, με καταμετρημένο το 59% των εκλογικών τμημάτων δείχνουν ότι ο βετεράνος πρόεδρος Γιοουέρι Μουσεβένι κερδίζει με συντριπτικό ποσοστό 75% και θα παραμείνει στην εξουσία και για πέμπτη δεκαετία καθώς εξελέγη για πρώτη φορά το 1986.
Ο κυριότερος αντίπαλός του, ο τραγουδιστής Μπόμπι Γουάιν, έρχεται δεύτερος με ποσοστό περίπου 21%. Οι άλλοι έξι υποψήφιοι αποσπούν μονοψήφια ποσοστά.
Η προεκλογική εκστρατεία αμαυρώθηκε από συγκρούσεις στις συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης και τις καταγγελίες των Ηνωμένων Εθνών για εκτεταμένη καταστολή και εκφοβισμό. Η διαδικασία την Πέμπτη κύλησε ομαλά, όμως ταραχές ξέσπασαν τη νύχτα στην πόλη Μπουταμπάλα, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καμπάλα, σύμφωνα με αστυνομικό και τοπικό βουλευτή που έδωσαν αντικρουόμενες εξηγήσεις για τα γεγονότα.
Η εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι «μπράβοι» αντιπολιτευόμενου τοπικού βουλευτή οπλισμένοι με ματσέτες επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και κέντρο καταμέτρησης των ψήφων. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν «σε αυτοάμυνα» και 25 άτομα συνελήφθησαν.
Ο ίδιος ο βουλευτής είπε ότι τα θύματα σκοτώθηκαν γύρω στις 3 το πρωί μέσα στο σπίτι του, ενώ περίμεναν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών. «Σκότωσαν 10 ανθρώπους μέσα στο σπίτι μου. Υπήρχαν άνθρωποι στο γκαράζ που περίμεναν να γιορτάσουμε τη νίκη μου. Έσπασαν [ενν. οι αστυνομικοί] την μπροστινή πόρτα και άρχισαν να πυροβολούν μέσα στο γκαράζ. Έγινε σφαγή», είπε.
Η εκπρόσωπος είπε ότι δεν γνωρίζει αν έγινε κάποιο συμβάν στο σπίτι του βουλευτή, που είναι πολύ κοντά στο αστυνομικό τμήμα.
Την Πέμπτη, όταν προσήλθε να ψηφίσει, ο 81χρονος Μουσεβένι είπε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να κερδίσει με ποσοστό 80% «αν δεν υπάρξει νοθεία».
Μαζική νοθεία ωστόσο κατήγγειλε ο Γουάιν και κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν.
