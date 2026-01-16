«Τι δείχνετε στα παιδιά μας στο TikTok;»: Πέντε θάνατοι στη Βρετανία ζητούν απαντήσεις

Στην αμερικανική Δικαιοσύνη έχουν στραφεί οικογένειες των παιδιών, όλων από 12 έως 14 ετών – Η πλατφόρμα υποστηρίζει ότι η επικίνδυνη πρόκληση είναι απαγορευμένη, αλλά το ερώτημα των γονιών ζητά απάντηση

Τζούλιαν πέθανε στο σπίτι του το 2022 τον Ιούνιο. Ο ιατροδικαστής απέκλεισε την αυτοκτονία και απέδωσε τον θάνατο σε ένα διαδικτυακό challenge που πήρε μοιραίες διαστάσεις.



Μία ώρα πριν τον βρουν νεκρό, είχε περάσει ώρες πολλές με τους φίλους του και ήταν σε πολύ καλή διάθεση.



Άρτσι είχε πεθάνει και αυτός με τον ίδιο τρόπο, αλλά ο ιατροδικαστής πίστευε ότι δεν έχει σχέσεις ο θάνατος με το



Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, βρέθηκε νεκρή η 13χρονη Μάια.



Ο μόλις 11 ετών Νόα και αυτός είχε πεθάνει με τον ίδιο τρόπο τον Δεκέμβριο του 2021. Η οικογένεια του παιδιού κοίταξε αργότερα τα μηνύματα στο κινητού, αναζητώντας ενδείξεις για μπούλινγκ. «Δεν σκεφτήκαμε καθόλου να δούμε τι διάβαζε στα κοινωνικά δίκτυα», λένε σήμερα.



Ισαάκ ήταν ένα ευδιάθετο παιδί, στο κινητό του οποίου βρέθηκαν βιντεάκια με τον ίδιο να δείχνει τον λαιμό του και να γελά.



Και τα πέντε



Αν και δεν είναι καθόλου νέο, βρήκε μια νέα ζωή στο TikTok, όσο και αν η πλατφόρμα υποστηρίζει ότι δεν ήταν ποτέ στα κορυφαία θέματα (trending) και ότι έχει απαγορευτεί από το 2020. Παράλληλα, τονίζει ότι αφαιρεί το 99% του περιεχομένου που παραβιάζει τους κανόνες του πριν ακόμη αυτό καταγγελθεί.



Η υπόθεση έχει έλθει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ντελαγουέρ, αλλά ακόμη είναι σε προκαταρκτική φάση, καθώς το Δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί αν θα ασχοληθεί. Το TikTok υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει δικαιοδοσία, γιατί τα θύματα ζούσαν εκτός ΗΠΑ.



Αν προχωρήσει η εκδίκαση, το TikTok θα κληθεί να καταθέσει τα δεδομένα από τα παιδιά, αν μέχρι τότε δεν έχουν διαγραφεί - κάτι που δεν είναι καθόλου απίθανο.



Οι οικογένειες υποστηρίζουν ότι οι θάνατοι των παιδιών ήταν «το προβλέψιμο αποτέλεσμα του σκόπιμου εθισμού» που εφαρμόζει το TikTok και αποφάσεων που αφορούν τον σχεδιασμό της εφαρμογής.



Είναι ζήτημα λογοδοσίας και από απόδοσης ευθυνών, λένε οι οικογένειες για την πλατφόρμα, και όχι χρημάτων. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι «τι ακριβώς δείχνετε στα παιδιά μας;» Ζητούν ακόμη οι γονείς από τις πλατφόρμες να επιτρέπουν στους γονείς την πρόσβασης στους λογαριασμούς των παιδιών τους στα κοινωνικά δίκτυα όταν αυτά πεθάνουν.



Οι οικογένειες δηλώνουν ότι ο αγώνας τους για να μάθουν τι ακριβώς συνέβη έχει «παγώσει» τη διαδικασία του πένθους. Όπως αναφέρουν, η αβεβαιότητα γύρω από τις συνθήκες θανάτου των παιδιών τους καθιστά αδύνατη την ψυχική αποφόρτιση και την αποδοχή της απώλειας.