Προκλητικός ο Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα χ… πάνω τους και θα τη παραδώσουν
Η αδράνεια των Ευρωπαίων «θα είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο», γράφει σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας
Οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν καθόλου στο ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία, λέει ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Με ένα άκρως ειρωνικό αλλά και κυνικό σχόλιο, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας επισημαίνει ότι η αδράνεια των Ευρωπαίων «θα είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο».
Στην ανάρτησή του σχολιάζει τη δήλωση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ότι, αν υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας στη Γροιλανδία, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες.
«Ο γαλατικός κόκορας», γράφει ο Μεντβέντεφ εννοώντας τον Μακρόν, «είπε κρώζοντας ότι αν επηρεαστεί η κυριαρχία της Δανίας, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Ω, και τι θα κάνουν; Θα απαγάγουν τον Αμερικανό πρόεδρο; Θα ρίξουν πυρηνικά στις ΗΠΑ; Όχι, βέβαια. Απλά θα χεστ… πάνω τους και θα παραδώσουν τη Γροιλανδία. Και αυτό θα είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο».
The Gallic cock has crowed that, if the sovereignty of Denmark is affected, the consequences would be unprecedented. Ooh, what they will do?! Kidnap POTUS? Nuke the US? Course not. They’ll just shit their pants and give up Greenland. And that’d would be a great European precedent— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 14, 2026
