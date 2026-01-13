Περίπου 2.000 οι νεκροί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, λέει Ιρανός αξιωματούχος
Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, υποστήριξε ο ίδιος στο Reuters, αποδίδοντας την ευθύνη για τους θανάτους σε «τρομοκράτες»
Περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας που μίλησε στο Reuters.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ για τους θανάτους απέδωσε την ευθύνη σε «τρομοκράτες», αναπαράγοντας τη ρητορική της Τεχεράνης για την αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία εκτίμηση για τον αριθμό των νεκρών προερχόταν από την οργάνωση Human Rights Activists News Agency, η οποία έκανε λόγο για τουλάχιστον 646 θύματα σε πανεθνικό επίπεδο. Ωστόσο, το συνεχιζόμενο μπλακ άουτ στο διαδίκτυο που έχει επιβληθεί στο Ιράν καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διασταύρωση πληροφοριών και υποδηλώνει ότι ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος.
Το Ιράν διέκοψε τις διαδικτυακές επικοινωνίες στις 8 Ιανουαρίου διότι είχαν ξεκινήσει «τρομοκρατικές δραστηριότητες» στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, οι οποίες ξέσπασαν στη χώρα στα τέλη Δεκεμβρίου αρχικά με οικονομικά αιτήματα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μιλώντας στο al Jazeera.
«Η κυβέρνηση συνομιλούσε με τους διαδηλωτές. Το διαδίκτυο κόπηκε μόνο όταν αντιμετωπίσαμε τρομοκρατικές δραστηριότητες και παρατηρήσαμε ότι οι εντολές έρχονταν από το εξωτερικό», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα αποκατασταθεί σε συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφαλείας.
Στο Ιράν έχει διακοπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ από τις 8 Ιανουαρίου και συνεχίζεται εδώ και 108 ώρες, όπως ανέφερε σήμερα στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.
Στο μεταξύ η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «στο πλευρό του ιρανικού λαού» και πρόσθεσε ότι κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στο Ελσίνκι μετά τη βίαιη καταστολή από την Τεχεράνη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και τη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο.
«Το ιρανικό καθεστώς διέκοψε την πρόσβαση στο ίντερνετ για να μπορεί να σκοτώνει και να καταστέλλει σιωπηλά», έγραψε στο Χ η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών Ελίνα Βαλτόνεν. «Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Βρισκόμαστε στο πλευρό του ιρανικού λαού», τόνισε.
Η Βαλτόνεν επεσήμανε επίσης ότι η Φινλανδία εξετάζει, σε συνεργασία με την ΕΕ, «μέτρα για να συμβάλει στην αποκατάσταση της ελευθερίας του ιρανικού λαού».
Και η Ισπανία κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του εκφράσει «την κατηγορηματική απόρριψη και την καταδίκη» της καταστολής των διαδηλώσεων, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών.
«Το δικαίωμα των Ιρανών ανδρών και γυναικών να διαδηλώνουν ειρηνικά, καθώς και η ελευθερία της έκφρασής τους, πρέπει να γίνονται σεβαστά» και «οι αυθαίρετες συλλήψεις πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο υπουργός Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες στο ραδιόφωνο Catalunya.
Αραγτσί: Η Τεχεράνη διέκοψε την πρόσβαση στο διαδίκτυο λόγω «τρομοκρατικών δραστηριοτήτων»
Φινλανδία και Ισπανία κάλεσαν τους πρεσβευτές του Ιράν
