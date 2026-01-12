Στο Βατικανό η Μαρία Ματσάδο, λίγες ημέρες πριν συναντήσει τον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων ΙΔ' Μαρία Κορίνα Ματσάδο Βενεζουέλα

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα έχει τεθεί στο περιθώριο από την Ουάσινγκτον μετά την αμερικανική επέμβαση που ανέτρεψε τον Νικολάς Μαδούρο.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' έκανε δεκτή σήμερα στο Βατικανό την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η Αγία Έδρα δημοσίευσε φωτογραφίες από την ακρόαση, όχι όμως και λεπτομέρειες για τις συζητήσεις. Το Βατικανό δημοσίευσε το όνομα της Ματσάδο σε κατάλογο προσώπων που δέχτηκε ο Πάπας.

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε ότι δύο Ιταλοί, ο Αλμπέρτο Τρεντίνι και ο Μάριο Μπούρλο, που κρατούνταν στη Βενεζουέλα από τον Νοέμβριο του 2024, είχαν αφεθεί ελεύθεροι και επέστρεφαν στην πατρίδα τους.

Η Ματσάδο, που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2025, έχει τεθεί στο περιθώριο από την Ουάσινγκτον μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα που ανέτρεψε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συναντήσει τη Ματσάδο αυτή την εβδομάδα.

