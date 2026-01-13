Τι είναι η εφαρμογή «Είσαι ζωντανός;» που σαρώνει στην Κίνα

Οι Κινέζοι επιδίδονται σε ψηφιακό check-in





Η εφαρμογή ονομάζεται Are You Dead? («Είσαι ζωντανός;») και η λειτουργία της είναι εξαιρετικά απλή. Ο χρήστης οφείλει να κάνει check-in κάθε δύο ημέρες, πατώντας ένα μεγάλο κουμπί, για να δηλώσει ότι είναι καλά. Αν δεν το κάνει, η εφαρμογή ειδοποιεί το άτομο που έχει δηλωθεί ως επαφή έκτακτης ανάγκης, ενημερώνοντάς το ότι ο χρήστης ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.







Σύμφωνα με το εκρηκτική άνοδο. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι που ζουν μόνοι σε μεγάλες κινεζικές πόλεις την κατεβάζουν μαζικά, εκτοξεύοντάς τη στην κορυφή των πληρωμένων εφαρμογών της χώρας.



μέχρι το 2030 τα νοικοκυριά ενός ατόμου στην Κίνα ενδέχεται να φτάσουν τα 200 εκατομμύρια. Ακριβώς σε αυτή την κοινωνική πραγματικότητα στοχεύει η εφαρμογή, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως «σύντροφος ασφάλειας» για όσους ζουν μόνοι: εργαζόμενους γραφείου, φοιτητές μακριά από το σπίτι, αλλά και ανθρώπους που έχουν επιλέξει έναν πιο μοναχικό τρόπο ζωής.



Χρήστες στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα δηλώνουν ανοιχτά ότι η εφαρμογή ανταποκρίνεται σε έναν υπαρκτό φόβο. «Υπάρχει πάντα η αγωνία ότι κάποιος που ζει μόνος μπορεί να πεθάνει χωρίς να το μάθει κανείς. Πολλές φορές σκέφτομαι: αν πεθάνω μόνος, ποιος θα με βρει;» γράφει χαρακτηριστικά ένας χρήστης.



Ο 38χρονος Γουίλσον Χου, που ζει περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά του, λέει ότι αυτός ακριβώς ο φόβος τον οδήγησε να κατεβάσει την εφαρμογή. Εργάζεται στο Πεκίνο και, λόγω ενός επαγγελματικού πρότζεκτ, περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του μακριά από τη σύζυγο και το παιδί του, κοιμώμενος συχνά στον χώρο εργασίας. «Ανησυχώ ότι αν μου συνέβαινε κάτι, θα μπορούσα να πεθάνω μόνος στο σπίτι που νοικιάζω και να μην το μάθει κανείς», εξηγεί. Για αυτό όρισε τη μητέρα του ως επαφή έκτακτης ανάγκης.



ενδεχόμενο αλλαγής ονόματος.



Διεθνώς, η εφαρμογή είναι γνωστή με το όνομα Demumu και καταγράφει υψηλές θέσεις στα καταστήματα εφαρμογών σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία και η Ισπανία, πιθανότατα λόγω Κινέζων χρηστών που ζουν στο εξωτερικό. Το όνομα Are You Dead? αποτελεί λογοπαίγνιο, εμπνευσμένο από μια δημοφιλή κινεζική εφαρμογή διανομής φαγητού, της οποίας η προφορά μοιάζει στα κινεζικά.



Αν και αρχικά ήταν δωρεάν, η εφαρμογή πλέον κοστίζει 8 γιουάν (περίπου 1,15 δολάρια). Οι δημιουργοί της –τρεις νέοι γεννημένοι μετά το 1995– δηλώνουν ότι την ανέπτυξαν με κόστος μόλις 1.000 γιουάν. Σήμερα, όμως, η αξία της έχει εκτοξευθεί, με τους ίδιους να αναζητούν επενδυτές, αποτιμώντας την εταιρεία τους σε περίπου 10 εκατομμύρια γιουάν.



Παράλληλα, εξετάζουν την ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης ειδικά σχεδιασμένης για ηλικιωμένους, σε μια χώρα όπου πάνω από το 20% του πληθυσμού είναι άνω των 60 ετών. Σε πρόσφατη ανάρτησή τους, κάλεσαν την κοινωνία να δείξει περισσότερη φροντίδα και κατανόηση προς τους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, τονίζοντας ότι «αξίζουν να τους βλέπουμε, να τους σεβόμαστε και να τους προστατεύουμε».



Η επιτυχία της εφαρμογής, όσο μακάβρια κι αν ακούγεται, αποκαλύπτει ένα βαθύ αίσθημα ανασφάλειας και μοναξιάς σε μια κοινωνία που αλλάζει ραγδαία – και δείχνει πώς η τεχνολογία προσπαθεί να καλύψει κενά που μέχρι πρότινος ανήκαν αποκλειστικά στις ανθρώπινες σχέσεις.