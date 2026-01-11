Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Νετανιάχου με επίκεντρο Ιράν, Γάζα και Συρία
«Τακτική επικοινωνία» σύμφωνα με αμερικανική πηγή – Συζητήθηκαν οι διαδηλώσεις στο Ιράν και οι εξελίξεις στην περιοχή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο τις διαδηλώσεις στο Ιράν και τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία, σύμφωνα με αμερικανική πηγή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συνομιλία χαρακτηρίστηκε «τακτική επικοινωνία» στο πλαίσιο της στενής διπλωματικής συνεργασίας Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν εκτιμήσεις για την κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη αναφορά στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στο Ιράν, αλλά και στις συνεχιζόμενες εντάσεις στη Γάζα και τη Συρία.



Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης, ωστόσο η επικοινωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καθώς η περιφερειακή αστάθεια παραμένει στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.
