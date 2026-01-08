Απαγόρευση κυκλοφορίας σε έξι συνοικίες στο Χαλέπι
Απαγόρευση κυκλοφορίας σε έξι συνοικίες στο Χαλέπι

Η απαγόρευση κυκλοφορίας κηρύχθηκε από σήμερα το βράδυ και μέχρι νεωτέρας

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε έξι συνοικίες στο Χαλέπι
Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα απαγόρευση της κυκλοφορίας σε συνοικίες του Χαλεπίου, εκ των οποίων οι δύο είναι κουρδικές, αυτής της πόλης της βόρειας Συρίας, κατά την τρίτη ημέρα των σφοδρών μαχών μεταξύ του στρατού και των κουρδικών δυνάμεων.

«Πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας» κηρύχθηκε στις κουρδικές συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ, καθώς και σε τέσσερις γειτονικές συνοικίες, «από σήμερα το βράδυ και μέχρι νεωτέρας», σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της επαρχίας του Χαλεπίου.

