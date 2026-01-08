Σαρώνει η κακοκαιρία Αλβανία και Κόσοβο: Ποτάμια λάσπης κεντρικοί δρόμοι, εκκενώσεις οικισμών και κατολισθήσεις, δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει τα Βαλκάνια τις τελευταίες μέρες - Έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές πόλεις - Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη σε αρκετές περιοχές