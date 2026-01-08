Ο Τραμπ διατάσσει αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς που δεν εξυπηρετούν πλέον τα αμερικανικά συμφέροντα

Τέλος στη χρηματοδότηση δεκάδων φορέων του ΟΗΕ και μη - T ο μέτρο αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων και στην ανακατεύθυνση χρηματοδότησης προς προτεραιότητες της πολιτικής «America First»