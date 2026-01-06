Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις καθώς έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι
Όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του κατά τη διάρκεια της νύχτας υπέστη κρίση ενώ κοιμόταν και χτύπησε το κεφάλι του σε έπιπλο
Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομείο για εξετάσεις, μετά από πτώση κατά την οποία χτύπησε το κεφάλι του, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Η αγάπη μου θα υποβληθεί σε εξετάσεις», έγραψε στο Instagram, ζητώντας παράλληλα από τους υποστηρικτές του να προσευχηθούν για εκείνον. Σύμφωνα με την ίδια, ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης δεν είναι καλά στην υγεία του, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας υπέστη κρίση ενώ κοιμόταν, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε έπιπλο.
Όπως ανέφερε, ο Μπολσονάρου έλαβε ιατρική βοήθεια με καθυστέρηση, καθώς το δωμάτιο στο οποίο κρατείται ήταν κλειδωμένο και έγινε αντιληπτός μόνο όταν έφτασαν για την προγραμματισμένη επίσκεψή της.
Η ίδια δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τους γιατρούς και αναμένει ενημέρωση για το πώς παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
