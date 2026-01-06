Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Παρόντος του Ζελένσκι η συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στο Παρίσι, βίντεο και φωτογραφίες
Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας, σύμφωνα με το προσχέδιο της κοινής απόφασης - Πάνω από 25 ξένοι ηγέτες καλεσμένοι του Μακρόν, μεταξύ τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ
Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας τονίζουν ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για την υποστήριξη του Κιέβου σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από τη Ρωσία, αναφέρει το σχέδιο δήλωσης που προετοιμάστηκε πριν από τη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης πάνω από 25 διεθνείς ηγέτες, μεταξύ τους τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθυμών, των συμμάχων της Ουκρανίας.
Δείτε βίντεο από την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, λαμβάνουν και αυτοί μέρος.
Οι δεσμεύσεις για την Ουκρανία «μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικών δυνατοτήτων, πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, διπλωματικών πρωτοβουλιών, καθώς και την υιοθέτηση πρόσθετων κυρώσεων», αναφέρει στο σχέδιο που είδε το Reuters.
Σκοπός της συνάντησης είναι να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνεισφορές στις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, προκειμένου να καθησυχαστεί το Κίεβο σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία.
Δείτε φωτογραφίες
Το σχέδιο κειμένου υπογραμμίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας, παρ' όλο που η Μόσχα δεν έχει δώσει κανένα δημόσιο σημάδι ότι θα αποδεχτεί τέτοιες ρυθμίσεις.
Μέχρι πρόσφατα, το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής εστιάζονταν στις δεσμεύσεις για στρατιωτική βοήθεια προς τις δυνάμεις της Ουκρανίας και στις πιθανές συνεισφορές σε μια διεθνή δύναμη διαβεβαίωσης. Διπλωμάτες αναφέρουν ότι η προσοχή μετατοπίζεται πλέον σε νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις για την παροχή βοήθειας στο Κίεβο σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Μόσχα.
Το Κίεβο έχει από καιρό δηλώσει ότι δεν μπορεί να είναι ασφαλές χωρίς εγγυήσεις συγκρίσιμες με τη συμφωνία αμοιβαίας άμυνας της συμμαχίας του ΝΑΤΟ (το γνωστό Άρθρο 5), προκειμένου να αποτρέψει τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά. Η Μόσχα επιθυμεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να αποκλείει την Ουκρανία από στρατιωτικές συμμαχίες.
