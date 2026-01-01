Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να δουν… ανύπαρκτα πυροτεχνήματα στο Μπέρμιγχαμ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δείτε βίντεο
Έπεσαν θύματα παραπλανητικών διαφημίσεων και αναρτήσεων στο διαδίκτυο
Εκατοντάδες άνθρωποι εξαπατήθηκαν και παρακολούθησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια... ανύπαρκτη επίδειξη πυροτεχνημάτων για την Πρωτοχρονιά στο κέντρο της πόλης Μπέρμιγχαμ.
Αψηφώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες, πλήθος κόσμου βρέθηκε στην πλατεία Centenary για να υποδεχτεί το 2026, μέχρι που διαπίστωσαν πως η επίδειξη ήταν fake news, σύμφωνα με την Daily Mail. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok δείχνουν πολίτες στους δρόμους με τα κινητά τους στη χείρα, περιμένοντας να ξεκινήσει η επίδειξη.
Ωστόσο, οι απογοητευμένοι έφυγαν από την περιοχή, χωρίς να έχουν δει κανένα πυροτέχνημα. Αστυνομικοί ήταν εκεί για να ενημερώσουν όσους είχαν έρθει στην εκδήλωση ότι αυτή δεν θα πραγματοποιούνταν.
Το περιστατικό έρχεται ένα χρόνο μετά τη συγκέντρωση χιλιάδων στην συγκεκριμένη πλατεία για μια παρόμοια ανύπαρκτη επίδειξη πυροτεχνημάτων πέρυσι. Η ανάλυση αυτών των διαφημίσεων έδειξε ότι οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο που συγκέντρωναν τις «καλύτερες» επιδείξεις πυροτεχνημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να έχουν γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη και να βασίζονταν σε παρωχημένες πληροφορίες. Τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν συνήθως να γράψουν ένα άρθρο σε λίγα δευτερόλεπτα, αν και μερικές φορές κάνουν λάθη.
Σόου με πυροτεχνήματα δεν έχει πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ από το 2017, ωστόσο η πόλη περιλαμβάνεται επανειλημμένα στις λίστες για τις καλύτερες εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς. «Αν περάσετε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Μπέρμιγχαμ, μην χάσετε τους εορτασμούς στην πλατεία Centenary, που είναι μακράν το μεγαλύτερο πάρτι της Πρωτοχρονιάς στην πόλη», έγραφε μία από τις διαφημίσεις.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αστυνομία είχε απαντήσει στις φήμες για πυροτεχνήματα στο Μπέρμιγχαμ και εξέδωσε προειδοποίηση σε όσους σχεδιάζουν να πάνε εκεί: «Δεν θα πραγματοποιηθούν επίσημα πυροτεχνήματα ή εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον δήμο στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Κάθε χρόνο, αρχίζουν να κυκλοφορούν φήμες στο διαδίκτυο για μεγάλες γιορτές στην πόλη. Δυστυχώς, αυτές οι ψευδείς ισχυρισμοί συχνά οδηγούν σε σύγχυση και απογοήτευση. Πέρυσι, για παράδειγμα, ενημερωθήκαμε για δημοσιεύσεις που κυκλοφορούσαν σχετικά με μια θεαματική παράσταση στην πλατεία Centenary. Πολλοί άνθρωποι το πίστεψαν, ταξίδεψαν στο κέντρο της πόλης και έμειναν απογοητευμένοι όταν δεν συνέβη τίποτα».
«Οικογένειες κατέληξαν απογοητευμένες όταν ανακάλυψαν ότι η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιούνταν. Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Αν δείτε αναρτήσεις ή σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποδηλώνουν ότι θα γίνουν πυροτεχνήματα ή μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις στο Μπέρμιγχαμ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, παρακαλούμε να τα αντιμετωπίσετε με προσοχή. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν είναι αληθινοί. Αν δεν είστε σίγουροι, παρακαλούμε ενημερώστε μας. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να σταματήσουμε τη διάδοση της παραπληροφόρησης.
Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Επειδή η παραπληροφόρηση μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά προβλήματα ασφάλειας στην πόλη. Όταν μεγάλα πλήθη συγκεντρώνονται για μια εκδήλωση που δεν υπάρχει, αυτό ασκεί πίεση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μπορεί να οδηγήσει σε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο. Σας ζητάμε να μοιράζεστε μόνο ακριβείς πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές. Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το Μπέρμιγχαμ ασφαλές και ευχάριστο για όλους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», ανέφερε η αστυνομία.
When you queue for fireworks and the sky stays silent 😅❄️ Birmingham walking home like… Hundreds of brumies did countdown fir new year 2026 and waited for fireworks like london eye fireworks 2026 but nothing happened. #newyear2026 #birminghamuk #birmingham #birminghamcity #brum♬ Happy New Year - ABBA
Η προειδοποίηση της αστυνομίας
