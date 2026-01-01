Οι Βούλγαροι υποδέχθηκαν τη νέα χρονιά και το ευρώ με πυροτεχνήματα μπροστά από την Εθνική Τράπεζα
Πολίτες υποδέχθηκαν το 2026 στη Σόφια γιορτάζοντας την υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, με τη Βουλγαρία να γίνεται το 21ο μέλος της ευρωζώνης
Η Βουλγαρία υποδέχθηκε το 2026 με μια ιστορική αλλαγή, καθώς από την 1η Ιανουαρίου υιοθέτησε επισήμως το ευρώ και έγινε 21ο κράτος-μέλος που εντάσσεται στη ζώνη του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Η μετάβαση σηματοδότησε ένα κρίσιμο ορόσημο για τη χώρα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη Σόφια, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου και την επίσημη υιοθέτηση του ευρώ, κρατόντας βεγγαλικά στο χέρι και συμμετέχοντας στους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς. Οι εικόνες από το κέντρο της βουλγαρικής πρωτεύουσας αποτύπωσαν το κλίμα μιας βραδιάς με έντονο συμβολισμό, καθώς η αλλαγή νομίσματος συνέπεσε με την έλευση του νέου έτους.
Ωστόσο, το γεγονός δεν έγινε δεκτό αποκλειστικά με ενθουσιασμό. Παρά τους πανηγυρισμούς, η μετάβαση στο ευρώ συνοδεύτηκε και από ανησυχίες, με μέρος της κοινωνίας να εκφράζει φόβους για πιθανές αυξήσεις τιμών και επιπτώσεις στο κόστος ζωής. Η συζήτηση για τα οφέλη και τους κινδύνους της ένταξης στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε έντονη τις πρώτες ώρες του 2026, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές προσδοκίες και προβληματισμούς γύρω από τη νέα οικονομική πραγματικότητα της χώρας.
Η βουλγαρική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η υιοθέτηση του ευρώ αναμένεται να ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να διευκολύνει τις συναλλαγές και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
