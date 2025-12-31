Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Μπλακ άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω του καύσωνα: Χωρίς ρεύμα σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά κι επιχειρήσεις
Κατά τη διάρκεια της διακοπής, που κράτησε περίπου τέσσερις ώρες, κάτοικοι και έμποροι χτυπούσαν κατσαρόλες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας
Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα τα ξημερώματα στο Μπουένος Άιρες και στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας της Αργεντινής, λόγω της αυξημένης ζήτησης που συνδέεται με τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα.
Η ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Edesur ανέφερε ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε σταδιακά και ότι μέχρι το μεσημέρι, τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) μόνο μερικές χιλιάδες καταναλωτές παρέμεναν ακόμη χωρίς ρεύμα. Όπως ανέφερε, διεξάγει μια «ειδική επιχείρηση» για να αντιμετωπίσει τις βλάβες που συνδέονται με την υψηλή ζήτηση, παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Σημειώνεται ότι τη νύχτα η θερμοκρασία φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μπλακ άουτ συνέπεσε με την ανακοίνωση νέων αυξήσεων στα τιμολόγια, κατά 2%, από την 1η Ιανουαρίου.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής, που κράτησε περίπου τέσσερις ώρες, κάτοικοι και έμποροι χτυπούσαν κατσαρόλες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Η πίεση στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και αύριο αφού η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 38 βαθμούς στην πρωτεύουσα.
WATCH: Massive blackout hits Buenos Aires, Argentina due to intense heat, leaving tens of thousands without power pic.twitter.com/l22X2wtZzP— Rapid Report (@RapidReport2025) December 31, 2025
A massive blackout hit Buenos Aires on New Year’s Eve, leaving more than 30,000 people without power— NEXTA (@nexta_tv) December 31, 2025
The outage was caused by an accident at a power plant near the Argentine capital. Officials link the incident to a surge in electricity demand ahead of the holiday.
This is… pic.twitter.com/oMdloBQIxf
