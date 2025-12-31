Η βασίλισσα Καμίλα περιέγραψε επίθεση που δέχτηκε μέσα σε τρένο από έναν άνδρα όταν ήταν έφηβη

Σε συνέντευξή της στο BBC μίλησε για το πόσο οργισμένη ήταν μετά την επίθεση - Σε βιβλίο αποκαλύπτεται πως είχε χτυπήσει τον δράστη στα γεννητικά όργανα