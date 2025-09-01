Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Όταν η βασίλισσα Καμίλα δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση ως μαθήτρια - «Του έριξα μια με το τακούνι στα αχαμνά του»
«Ήταν σε ένα τρένο που πήγαινε στο Πάντινγκτον – ήταν περίπου 16, 17 ετών – και κάποιος άντρας έβαζε το χέρι του όλο και πιο μακριά...» αναφέρεται στο βιβλίο «Power and the Palace»
Την αποκάλυψη ότι η βασίλισσα Καμίλα δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν μαθήτρια περιλαμβάνει το βιβλίο «Power and the Palace» στο οποίο περιγράφεται και η αντίδραση της με μια τακουνιά στα «αχαμνά».
Σύμφωνα με το επίμαχο απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sunday Times, ήταν η ίδια η βασίλισσα που αποκάλυψε στον Μπόρις Τζόνσον - όταν αυτός ήταν δήμαρχος του Λονδίνου - τι συνέβη.
Στη συνάντηση αυτή που έγινε το 2008, ο Μπόρις Τζόνσον είχε εκφράσει με «λαρυγγισμούς» τον θαυμασμό του για τη βασίλισσα Καμίλα, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, Βαλεντάιν Λόου. «αλλά η σοβαρή συζήτηση που είχαν αφορούσε το γεγονός ότι εκείνη είχε πέσει θύμα απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν μαθήτρια».
«Ήταν σε ένα τρένο που πήγαινε στο Πάντινγκτον – ήταν περίπου 16, 17 ετών – και κάποιος άντρας έβαζε το χέρι του όλο και πιο μακριά...» αναφέρεται στο βιβλίο με τον Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή επικοινωνίας του, Γκούτο Χάρι, να μεταφέρει ότι ο τότε δήμαρχος του Λονδίνου θέλησε να μάθει την αντίδραση της βασίλισσας Καμίλα.
«Έκανα αυτό που μου είχε μάθει η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα στα αχαμνά με το τακούνι», φέρεται να του απάντησε εκείνη.
Κατά την ίδια πηγή, η βασίλισσα Καμίλα «ήταν αρκετά ψύχραιμη όταν έφτασαν στο Πάντινγκτον, ώστε να κατέβει από το τρένο, να βρει έναν άντρα με στολή και να του πει "αυτός ο άντρας μόλις μου επιτέθηκε" με αποτέλεσμα εκείνος να συλληφθεί»
