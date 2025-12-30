Το Ισραήλ απειλεί να αναστείλει την πρόσβαση διεθνών ΜΚΟ στον παλαιστινιακό θύλακα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διασποράς και καταπολέμησης του αντισημιτισμού, οι οργανώσεις που «αρνήθηκαν να διαβιβάσουν τον κατάλογο των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατία, θα δουν να ακυρώνονται οι άδειες λειτουργίας τους από 1ης Ιανουαρίου»