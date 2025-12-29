Η Τουρκία επικύρωσε συμφωνία του ΟΗΕ για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα χωρίς να έχει εγκρίνει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Ηνωμένα Έθνη Βιοποικιλότητα Δίκαιο της Θάλασσας ΟΗΕ

Η Τουρκία επικύρωσε συμφωνία του ΟΗΕ για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα χωρίς να έχει εγκρίνει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας

Η συμφωνία του ΟΗΕ, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, κάνει αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην οποία η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος

Η Τουρκία επικύρωσε συμφωνία του ΟΗΕ για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα χωρίς να έχει εγκρίνει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας
3 ΣΧΟΛΙΑ
H Τουρκία επικύρωσε τη «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές εκτός Εθνικής Δικαιοδοσίας», που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο σχετικός νόμος για την επικύρωση της συμφωνίας ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η επικυρωθείσα «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές εκτός Εθνικής Δικαιοδοσίας» βασίζεται και κάνει αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην οποία η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης