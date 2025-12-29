Η Τουρκία επικύρωσε συμφωνία του ΟΗΕ για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα χωρίς να έχει εγκρίνει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας

Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Η συμφωνία του ΟΗΕ, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, κάνει αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην οποία η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος
H Τουρκία επικύρωσε τη «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές εκτός Εθνικής Δικαιοδοσίας», που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2024.
Ο σχετικός νόμος για την επικύρωση της συμφωνίας ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Η επικυρωθείσα «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές εκτός Εθνικής Δικαιοδοσίας» βασίζεται και κάνει αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην οποία η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.
