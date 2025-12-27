Χιονοθύελλα «παγώνει» τη Νέα Υόρκη, πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων και χάος στις μετακινήσεις
Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη βορειοανατολική ΗΠΑ με χιονοπτώσεις και παγετό, προκαλώντας πρωτοφανείς καθυστερήσεις και διαταράσσοντας τα ταξίδια εν μέσω εορταστικής περιόδου
#BREAKING More video of the snow in falling in New York City #nywx pic.twitter.com/KcRFbvlKT4— Fast News Network (@fastnewsnet) December 27, 2025
Πάνω από 1.600 ακυρώσεις και χιλιάδες καθυστερήσεις πτήσεωνΣύμφωνα με στοιχεία από την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, την Παρασκευή ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.600 εμπορικές πτήσεις σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ ή με προορισμό και αφετηρία τη χώρα, ενώ πάνω από 7.800 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονταν.
It’s 3:00 AM in New York City and the snow is falling ❄️— Walks&WallStreet (@WalksWallstreet) December 27, 2025
53rd Street and 6th Avenue headed northbound towards Central Park South.
I’d estimate we got around 4 inches of Snow so far in Midtown Manhattan 🇺🇸
🚨Total delays today at JFK: 74
🚨Total delays within, into, or out of… pic.twitter.com/FlT2GdBGTE
Τα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Νέα Υόρκη — John F. Kennedy, Newark Liberty International και LaGuardia — καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων και εξέδωσαν ενημερώσεις για ταξιδιώτες με πιθανές περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.
The winter storm in New York is currently very strong!— Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) December 27, 2025
The snowstorm in New York City began on Friday, December 26, 2025, and lasted until this morning (December 27), covering the city with a snow layer of up to 2-5 inches in most neighborhoods, with some northern and eastern… pic.twitter.com/3Ok0NuWmgL
Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, προειδοποιώντας για επικίνδυνες οδικές συνθήκες και συχνές διακοπές στην κυκλοφορία.
New York: Winter storm slams NYC with 2-5 inches of snow so far, heaviest overnight Fri-Sat; totals up to 9-11” possible in spots. Gov. Hochul declared state of emergency; travel advisory urges avoiding roads amid low visibility & slick conditions.#New_Jersey #New_York_City https://t.co/Ky5po3LvYj pic.twitter.com/MTXp1Kw7c6— GeoTechWar (@geotechwar) December 27, 2025
Η καταιγίδα έχει θέσει σε ισχύ προειδοποιήσεις χειμερινών καταιγίδων σε μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής ζώνης των ΗΠΑ, επηρεάζοντας όχι μόνο τη Νέα Υόρκη αλλά και περιοχές της Πενσυλβάνια, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσι και Κονέκτικατ, όπου περισσότερα από 60 εκατομμύρια άτομα έχουν λάβει ειδοποιήσεις για επικίνδυνο καιρό. Προβλέπεται ότι η Νέα Υόρκη θα αντιμετωπίσει τις εντονότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, με χιόνι να πέφτει με ρυθμούς που σε ορισμένες στιγμές φτάνουν τα 5 εκατοστά την ώρα.
Η πιο βαριά χιονόπτωση των τεσσάρων τελευταίων ετών
The winter wonderland that is New York’s Hudson Valley 😍 ❄️— Ben Noll (@BenNollWeather) December 27, 2025
Some locals are reporting half a foot of snow in three hours. pic.twitter.com/r96sB9aFss
Η κακοκαιρία έρχεται στην περίοδο τω γιορτών, καθιστώντας δύσκολη την επιστροφή εκατομμυρίων ανθρώπων στις εργασίες τους μετά τις εορτές και προκαλώντας χάος στα δρομολόγια τόσο εντός όσο και εκτός των ΗΠΑ.
