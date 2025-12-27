Χιονοθύελλα «παγώνει» τη Νέα Υόρκη, πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων και χάος στις μετακινήσεις
Χιονοθύελλα «παγώνει» τη Νέα Υόρκη, πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων και χάος στις μετακινήσεις

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη βορειοανατολική ΗΠΑ με χιονοπτώσεις και παγετό, προκαλώντας πρωτοφανείς καθυστερήσεις και διαταράσσοντας τα ταξίδια εν μέσω εορταστικής περιόδου

Μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα σαρώνει την ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης και τις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στις μετακινήσεις και ιδιαίτερα στις αεροπορικές μεταφορές εν μέσω εορταστικής περιόδου. Η κακοκαιρία, με έντονες χιονοπτώσεις και επικίνδυνο παγετό, έχει οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, μείωση της ορατότητας και κίνδυνο για τις οδικές και εναέριες συγκοινωνίες που προσπαθούν να επαναλειτουργήσουν.

Πάνω από 1.600 ακυρώσεις και χιλιάδες καθυστερήσεις πτήσεων

Σύμφωνα με στοιχεία από την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, την Παρασκευή ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.600 εμπορικές πτήσεις σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ ή με προορισμό και αφετηρία τη χώρα, ενώ πάνω από 7.800 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονταν.



Τα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Νέα Υόρκη — John F. Kennedy, Newark Liberty International και LaGuardia — καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων και εξέδωσαν ενημερώσεις για ταξιδιώτες με πιθανές περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.
Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, προειδοποιώντας για επικίνδυνες οδικές συνθήκες και συχνές διακοπές στην κυκλοφορία.



Η πιο βαριά χιονόπτωση των τεσσάρων τελευταίων ετών

Η καταιγίδα έχει θέσει σε ισχύ προειδοποιήσεις χειμερινών καταιγίδων σε μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής ζώνης των ΗΠΑ, επηρεάζοντας όχι μόνο τη Νέα Υόρκη αλλά και περιοχές της Πενσυλβάνια, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσι και Κονέκτικατ, όπου περισσότερα από 60 εκατομμύρια άτομα έχουν λάβει ειδοποιήσεις για επικίνδυνο καιρό. Προβλέπεται ότι η Νέα Υόρκη θα αντιμετωπίσει τις εντονότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, με χιόνι να πέφτει με ρυθμούς που σε ορισμένες στιγμές φτάνουν τα 5 εκατοστά την ώρα.

Η κακοκαιρία έρχεται στην περίοδο τω γιορτών, καθιστώντας δύσκολη την επιστροφή εκατομμυρίων ανθρώπων στις εργασίες τους μετά τις εορτές και προκαλώντας χάος στα δρομολόγια τόσο εντός όσο και εκτός των ΗΠΑ.
