Χειμερινή καταιγίδα σαρώνει τις ΗΠΑ, σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και αεροδρόμια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πολικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε περιοχές της Νέας Αγγλίας, όπου το χιόνι αναμένεται να περάσει σε ύψος τα 25 εκατοστά - «Μείνετε σπίτι» προειδοποιούν οι Αρχές
Εκτεταμένη χειμερινή καταιγίδα πλήττει τα βορειοανατολικά των ΗΠΑ με τη χιονόπτωση να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.
Σχολεία έχουν κλείσει, πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
«Εάν δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε στους δρόμους σήμερα, μείνετε σπίτι», συνέστησε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, μετεωρολόγος στο Κέντρο Προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.. «Στις περιοχές με σφοδρές χιονοπτώσεις, είναι καλύτερα να μην ταξιδεύετε. Εάν, όμως, πρέπει να βγείτε έξω, δώστε στον εαυτό σας πολύ περισσότερο χρόνο».
Snow is absolutely dumping in Brattleboro as of 3 p.m. Tuesday! Still a few more hours to go, at least pic.twitter.com/I17O37ag1C— Matt DiLoreto (@MattMyNBC5) December 2, 2025
Σύμφωνα με το AP, η πρώτη μεγάλη χιονοθύελλα του χειμώνα έφτασε στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ σήμερα το πρωί, ακριβώς τη στιγμή που οι περιοχές στα Μεσοδυτικά είχαν αρχίσει να... συνέρχονται από την κακοκαιρία που ακολούθησε την Ημέρα Των Ευχαριστιών.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο αεροδρόμιο O' Hare του Σικάγου, το ύψος του χιονιού που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες έσπασε το προηγούμενο... ρεκόρ που κρατούσε από το 1951.
Πολικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε περιοχές της Νέας Αγγλίας, όπου το χιόνι αναμένεται να περάσει σε ύψος τα 25 εκατοστά. Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν το συγκεκριμένο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην Πολιτεία του Οχάιο, τα σχολεία έχουν κλείσει, ενώ σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στο πολιτειακό οδικό δίκτυο. Μάλιστα, οι τοπικές Αρχές έχουν αναφέρει ήδη μεγάλο αριθμό ατυχημάτων σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους.
CRITICAL SITUATION in Albany, NY! 🚨 A tractor-trailer is down on I-90 and responders are on the road in heavy snow. Please MOVE OVER and slow down! ❄️🚛 #NYwx #SnowStorm pic.twitter.com/g2GSnrQmSK— YallBot (@OfficialYallbot) December 2, 2025
Παράλληλα, στην Πενσυλβάνια οι τοπικές αρχές καταβάλουν προσπάθειες για να διατηρήσουν ανοιχτούς τους δρόμους, ενώ υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας στο ανατολικό κομμάτι της πολιτείας.
Επιπλέον, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες σε πολιτείες όπως η Μασαχουσέτη, το Νιου Χάμσαϊρ, το Βερμόντ, το Μέιν, το Κονέκτικατ και η Νέα Υόρκη πριν από την άφιξη του χιονιού. Χιόνιζε σταθερά την Τρίτη, αν και ορισμένες περιοχές γλίτωσαν τα προβλεπόμενα υψηλά σύνολα.
