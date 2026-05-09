Νεκρός ο άνδρας που χτυπήθηκε από αεροπλάνο κατά την απογείωση στο αεροδρόμιο του Ντένβερ
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροσκάφος της Frontier Airlines χτύπησε και σκότωσε ένα άτομο στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του διεθνούς αεροδρομίου του Ντένβερ στις ΗΠΑ αργά το βράδυ της Παρασκευής (8/5), αναγκάζοντας τους πιλότους να διακόψουν την απογείωση και προκαλώντας επείγουσα εκκένωση του αεροσκάφους.

Το απίστευτο περιστατικό, διερευνάται από τις τοπικές αρχές, καθώς είναι άγνωστο το πως βρέθηκε ένας άνθρωπος στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:19 μ.μ. τοπική ώρα, όταν η πτήση 4345 της Frontier, ένα Airbus A321 με προορισμό το Λος Άντζελες, επιχειρούσε να απογειωθεί από το Ντένβερ με 224 επιβάτες και επταμελές πλήρωμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.



Το άτομο που βρισκόταν στον διάδρομο παρασύρθηκε εν μέρει μέσα σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους, γεγονός που προκάλεσε μικρής έκτασης φωτιά στον κινητήρα, την οποία έσβησαν αργότερα οι πυροσβέστες. Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο ABC News, αναφέρθηκε επίσης καπνός στο εσωτερικό της καμπίνας.

Το ξαφνικό φρενάρισμα του αεροπλάνου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 12 επιβαίνοντες.
