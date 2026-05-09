Τουλάχιστον 12 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τους IDF οι επιθέσεις αυτές ήταν απάντηση σε προηγούμενα χτυπήματα της Χεζμπολάχ με drones και ρουκέτες σε βάρος ισραηλινών στόχων

Τουλάχιστον 12 νεκροί και πολλοί τραυματίες από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη νότια Λιβύη, καθώς η Χεζμπολάχ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με drones και ρουκέτες.

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, οι IDF συνέχισαν τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη νότια Λιβύη και σήμερα, με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων. Η στρατιωτική επιχείρηση ακολουθεί μια σειρά επιθέσεων της ένοπλης οργάνωσης κατά Ισραηλινών στρατευμάτων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με drones και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, με έναν από τους drones να χτυπά το ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, τραυματίζοντας σοβαρά έναν στρατιώτη και τραυματίζοντας ελαφρά έναν αξιωματικό και έναν άλλον στρατιώτη. Οι στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν από τις αρχές.

Δείτε βίντεο από τις ισραηλινές επιθέσεις


Από την πλευρά τους οι IDF, υποστήριξαν ότι αντέτεινε εξαπέλυσαν περισσότερες από 85 επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στη νότια Λιβύη, καταστρέφοντας αποθήκες όπλων, εκτοξευτήρες ρουκετών και κτίρια που χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις. Το Ισραήλ έχει κηρύξει εκκενώσεις για εννέα χωριά της νότιας Λιβύης, προειδοποιώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο μακριά από τις στρατηγικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τους, «εξαιτίας των παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ, οι IDF αναγκάζονται να ενεργήσουν με ισχύ, χωρίς να έχουν πρόθεση να βλάψει τους πολίτες».


Κάλεσμα εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κάλεσαν εκ νέου τους κατοίκους αρκετών χωριών στον νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους, ενόψει σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ στον Λίβανο.

«Δεδομένης της παραβίασης της εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», ο στρατός είναι «αναγκασμένος να ενεργήσει αποφασιστικά εναντίον της», δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του του στρατού Αβιχάι Αντραΐ σε ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας εννέα κοινότητες που πρέπει να εκκενωθούν «άμεσα» και οι κάτοικοι να παραμείνουν σε απόσταση «τουλάχιστον 1.000 μέτρων σε ανοικτούς χώρους».
