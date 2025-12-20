Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ελληνοκύπριος καταγγέλλει πως πυροβόλησαν το αμάξι του στην Αμμόχωστο
Ο ίδιος αναφέρει πως μπήκε στα Κατεχόμενα από τη Δερύνεια αλλά κατά την επιστροφή του επέλεξε άλλο δρόμο ενώ ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές
Στιγμές αγωνίας καταγγέλλουν πως έζησαν Ελληνοκύπριοι στα Κατεχόμενα.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1 Κύπρου καταγγέλλει πως το αυτοκίνητό του έγινε στόχος πυροβολισμών, πιθανότατα από αεροβόλο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν έγινε στόχος επίθεσης ενώ κινούνταν κοντά στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στην Αμμόχωστο.
«Έπαιξαν δύο τουφεκιές, ακούστηκαν δυνατές, παρόλο που ήταν κλειστά τα παράθυρα, μου λέει ο άλλος που ήταν μαζί μου “μας έσυραν πέτρες;” και του λέω “μας έπαιξαν, δεν μας έσυραν πέτρες”», είπε ο οδηγός στον ΑΝΤ1.
«Δεν σταμάτησα λόγω συσκότισης και μόλις έστριψα αριστερά σταμάτησα που ήταν φωτισμένος ο τόπος, κατέβηκα κάτω, κοίταξα το αυτοκίνητο και είδα τρία άτομα να φεύγουν», συμπλήρωσε. «Δεν ήταν νεαροί και υπήρχε συσκότιση δεν ξεκαθάρισα αν ήταν στρατιώτες και έπαιξαν το αυτοκίνητο. Έπιασαν μας τα σφαιρίδια, δεν είναι πράγματα σωστά», είπε.
