Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Θρίλερ με τον θάνατο 14χρονης μαθήτριας σε σχολείο της Νέας Υόρκης όπου είχε φοιτήσει και η Τζάκι Κένεντι Ωνάση
Θρίλερ με τον θάνατο 14χρονης μαθήτριας σε σχολείο της Νέας Υόρκης όπου είχε φοιτήσει και η Τζάκι Κένεντι Ωνάση
Η Αστυνομία ερευνά τα αίτια του θανάτου της, το θύμα μετά από πτώση μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο όπου και εξέπνευσε
Τραγικό θάνατο βρήκε 14χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από όροφο σε ιδιωτική σχολική μονάδα θηλέων στο Άπερ Ιστ Σάιντ της Νέας Υόρκης με την Αστυνομία να ερευνά τα αίτια της πτώσης.
Σύμφωνα με τη New York Post, η κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δρόμο έξω από το σχολικό συγκρότημα Chapin, με την Άμεση Δράση να καταφτάνει στον τόπο του συμβάντος μετά από σχετική κλήση που δέχτηκε.
Η άτυχη 14χρονη διακομίστηκε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση, όμως τελικά έχασε τη μάχη με τον θάνατο και υπέκυψε στα τραύματά της.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί, με τις έρευνες να στρέφονται στα ενδεχόμενα της αυτοκτονίας ή του ατυχήματος.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σχολείο έχει φοιτήσει παλιότερα μια σειρά από διάσημους αποφοίτους, συμπεριλαμβανομένης της πρώην πρώτης κυρίας Ζακλίν Κένεντι Ωνάση και κόρες προέδρων, όπως η Ιβάνκα Τραμπ, η Τζούλι Νίξον Αϊζενχάουερ και η Τρίσια Νίξον Κοξ.
Σημειώνεται ότι τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2025-2026 ανέρχονται στα 68.250 $, με το σχολείο να χορηγεί και υποτροφίες, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.
Η τραγωδία αυτή έρχεται περίπου ένα μήνα αφότου ένα 16χρονο αγόρι βούτηξε στο κενό στο λύκειο Regis, ένα ιδιωτικό, χωρίς δίδακτρα σχολείο αρρένων, επίσης στο Upper East Side, είπε τότε η αστυνομία.
Σύμφωνα με τη New York Post, η κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δρόμο έξω από το σχολικό συγκρότημα Chapin, με την Άμεση Δράση να καταφτάνει στον τόπο του συμβάντος μετά από σχετική κλήση που δέχτηκε.
Η άτυχη 14χρονη διακομίστηκε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση, όμως τελικά έχασε τη μάχη με τον θάνατο και υπέκυψε στα τραύματά της.
Σε ανακοίνωση της, η αστυνομία αναφέρει ότι τα τραύματά που έφερε η ανήλικη ήταν «ενδεικτικά ότι έπεσε από ανυψωμένη θέση».
According to authorities, police were called to the school located at 100 East End Avenue earlier in the day after the discovery was reported. Officials confirmed that investigators are working to determine the circumstances surrounding the death. https://t.co/uNGTDCUvTH— Xpress Zone (@Xpresslivenews) December 18, 2025
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί, με τις έρευνες να στρέφονται στα ενδεχόμενα της αυτοκτονίας ή του ατυχήματος.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σχολείο έχει φοιτήσει παλιότερα μια σειρά από διάσημους αποφοίτους, συμπεριλαμβανομένης της πρώην πρώτης κυρίας Ζακλίν Κένεντι Ωνάση και κόρες προέδρων, όπως η Ιβάνκα Τραμπ, η Τζούλι Νίξον Αϊζενχάουερ και η Τρίσια Νίξον Κοξ.
Σημειώνεται ότι τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2025-2026 ανέρχονται στα 68.250 $, με το σχολείο να χορηγεί και υποτροφίες, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.
Η τραγωδία αυτή έρχεται περίπου ένα μήνα αφότου ένα 16χρονο αγόρι βούτηξε στο κενό στο λύκειο Regis, ένα ιδιωτικό, χωρίς δίδακτρα σχολείο αρρένων, επίσης στο Upper East Side, είπε τότε η αστυνομία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα