Θρίλερ με τον θάνατο 14χρονης μαθήτριας σε σχολείο της Νέας Υόρκης όπου είχε φοιτήσει και η Τζάκι Κένεντι Ωνάση

Η Αστυνομία ερευνά τα αίτια του θανάτου της, το θύμα μετά από πτώση μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο όπου και εξέπνευσε

Τραγικό θάνατο βρήκε 14χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από όροφο σε ιδιωτική σχολική μονάδα θηλέων στο Άπερ Ιστ Σάιντ της Νέας Υόρκης με την Αστυνομία να ερευνά τα αίτια της πτώσης.

Σύμφωνα με τη New York Post, η κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δρόμο έξω από το σχολικό συγκρότημα Chapin, με την Άμεση Δράση να καταφτάνει στον τόπο του συμβάντος μετά από σχετική κλήση που δέχτηκε.

Η άτυχη 14χρονη διακομίστηκε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση, όμως τελικά έχασε τη μάχη με τον θάνατο και υπέκυψε στα τραύματά της.

Σε ανακοίνωση της, η αστυνομία αναφέρει ότι τα τραύματά που έφερε η ανήλικη ήταν «ενδεικτικά ότι έπεσε από ανυψωμένη θέση».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί, με τις έρευνες να στρέφονται στα ενδεχόμενα της αυτοκτονίας ή του ατυχήματος.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σχολείο έχει φοιτήσει παλιότερα μια σειρά από διάσημους αποφοίτους, συμπεριλαμβανομένης της πρώην πρώτης κυρίας Ζακλίν Κένεντι Ωνάση και κόρες προέδρων, όπως η Ιβάνκα Τραμπ, η Τζούλι Νίξον Αϊζενχάουερ και η Τρίσια Νίξον Κοξ.

Σημειώνεται ότι τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2025-2026 ανέρχονται στα 68.250 $, με το σχολείο να χορηγεί και υποτροφίες, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Η τραγωδία αυτή έρχεται περίπου ένα μήνα αφότου ένα 16χρονο αγόρι βούτηξε στο κενό στο λύκειο Regis, ένα ιδιωτικό, χωρίς δίδακτρα σχολείο αρρένων, επίσης στο Upper East Side, είπε τότε η αστυνομία.
