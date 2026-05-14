Δραματική επιχείρηση αστυνομικών από φλεγόμενο σπίτι στο Τενεσί για να σώσουν μια μητέρα και τα δύο παιδιά της, δείτε βίντεο
«Σκέφτομουναι συνέχεια, "πώς θα κατέβαζε δύο παιδιά από τις σκάλες;"» περιέγραψε η μητέρα που σώθηκε

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Τενεσί όταν έπιασε φωτιά σε σπίτι μέσα στο οποίο βρισκόταν μια μητέρα και τα δύο παιδιά της κατέγραψε κάμερα σε στολή αστυνομικού που συμμετείχε στην επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός Ρότζερς του αστυνομικού τμήματος της πόλης Τσατανούγκα να ορμάει στο φλεγόμενο διώροφο σπίτι το βράδυ της 1ης Μαΐου.

Αρχικά ο αστυνομικός έβγαλε την 4χρονη Μάρλοου την οποία παρέδωσε σε συνάδελφό του, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε για να οδηγήσει με ασφάλεια εκτός του σπιτιού την μητέρα Ρέιτσελ Μπλέικλοκ και τον 10χρονο γιο της Τσαρλς.



Στη συνέχεια, δε, πήρε και έναν πυροσβεστήρα για να περιορίσει τις φλόγες που εξαπλώνονταν γρήγορα στην μπροστινή βεράντα του διώροφου σπιτιού.

«Σκέφτομουναι συνέχεια, "πώς θα κατέβαζε δύο παιδιά από τις σκάλες;". Απλώς την άρπαξε και επέστρεψ. Και προσπαθούσα να του πω ότι δεν ήταν κανείς άλλος εκεί, αλλά εκείνος επέστρεψε» περιέγραψε η μητέρα που διασώθηκε με τα παιδιά της.

