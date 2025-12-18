Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ο Λούλα θα κέρδιζε όλους τους πιθανούς αντιπάλους από τη Δεξιά στις προεδρικές του 2026
Η στήριξη του πρώην προέδρου Μπολσονάρου στον γιο του προκάλεσε πτώση του βραζιλιάνικου νομίσματος και των μετοχών - Οι επενδυτές περίμεναν να υποστηρίξει έναν υποψήφιο πιο φιλικό προς τις αγορές
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα θα κέρδιζε όλους τους πιθανούς δεξιούς υποψηφίους στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα γίνουν το 2026, σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση των AtlasIntel/Bloomberg.
Μεταξύ αυτών που κέρδιζε είναι και ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο Ταρκίζιου τζι Φρέιτας και ο γερουσιαστής Φλάβιου Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζάιχ Μπολσονάρου.
Οι αγορές παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις δημοσκοπήσεις αφότου η στήριξη του πρώην προέδρου Μπολσονάρου στον γιο του προκάλεσε πτώση του βραζιλιάνικου νομίσματος και των μετοχών αυτό τον μήνα, καθώς οι επενδυτές είχαν στοιχηματίσει ότι θα υποστήριζε ένα πιο φιλικό προς τις αγορές όνομα όπως ο Φρέιτας.
Σε ένα σενάριο για τον πρώτο γύρο, ο Λούλα θα συγκέντρωνε το 48% των ψήφων έναντι 21% του Μπολσονάρου και 15% του Φρέιτας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.
Αν ο Φρέιτας δεν είναι υποψήφιος, ο Λούλα θα εξασφάλιζε το 48% έναντι 29% του Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο.
Αν πάλι ο Φλάβιου Μπολσονάρου δεν είναι υποψήφιος, ο Λούλα θα εξασφάλιζε το 49% έναντι 28% του Φρέιτας.
Ο Λούλα θα κέρδιζε και τον Μπολσονάρου (53%-41%) και τον Φρέιτας (49%-45%) σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η υποστήριξη για τον Λούλα ανέρχεται στο 48,8% από 48,6% τον Νοέμβριο, ενώ το ποσοστό αποδοκιμασίας παραμένει σταθερό στο 50,7%.
Η έρευνα του Atlas πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 18.154 ανθρώπων από τις 10 έως τις 15 Δεκεμβρίου. Το περιθώριο λάθους είναι +/- 1%.
