Ο Λούλα θα κέρδιζε όλους τους πιθανούς αντιπάλους από τη Δεξιά στις προεδρικές του 2026

Η στήριξη του πρώην προέδρου Μπολσονάρου στον γιο του προκάλεσε πτώση του βραζιλιάνικου νομίσματος και των μετοχών - Οι επενδυτές περίμεναν να υποστηρίξει έναν υποψήφιο πιο φιλικό προς τις αγορές