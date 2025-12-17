Η Ουάσινγκτον ετοιμάζει νέες κυρώσεις για τη Ρωσία αν πει «όχι» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας προκειμένου να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα στην περίπτωση που ο πρόεδροςαπορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν γνώση του θέματος.Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως στοχοποίηση πλοίων που ανήκουν στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν το πετρέλαιο της Μόσχας, και οικονομικών παραγόντων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, αναφέρει το δημοσίευμα.Τοδεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές, ενώ οκαι τοδεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.Τα νέα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τοΟ υπουργός Οικονομικώνσυζήτησε το μέτρο όταν συναντήθηκε με ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσέθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα δήλωσε ότι δεν το έχει δει, αλλά τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.