Δείτε εικόνες: Βρετανοί αγρότες κατέβασαν τα τρακτέρ τους στο κέντρο του Λονδίνου

Μια ασυνήθιστη εικόνα αντίκρισαν οι περαστικοί από τη Ρίτζεντ Στριτ, έναν από τους πλέον κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου.Βρετανοί αγρότες κατέβηκαν σε διαμαρτυρία για την πολιτική της κυβέρνησης Στάρμερ για τον τομέα τους.Γύρω στις 6 το απόγευμα τα τρακτέρ έκαναν την εμφάνισή τους μέσα στον κόσμο, κάνοντας μεγάλη φασαρία με κόρνες και μουσικές.Οι αγρότες κφράζουν τις ανησυχίες τους για τις επικείμενες αλλαγές στη φορολογία κληρονομιάς. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου για τα Οικονομικά βρισκόταν στο επίκεντρο της συζήτησης, με τις φορολογικές ρυθμίσεις για την κληρονομιά, τα αγροτικά περιουσιακά στοιχεία (APR) και τις οικογενειακές επιχειρήσεις (BPR) να θεωρούνται κρίσιμα θέματα.Οι αγρότες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις αλλαγές στις φορολογικές ρυθμίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τις οικογένειές τους και την κληρονομικότητα των περιουσιών τους. Στόχος της κινητοποίησης ήταν να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα φορολογίας και κληρονομικότητας των αγροτικών περιουσιών παραμένουν στην ατζέντα του Κοινοβουλίου πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων.Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, οι Βρετανοί βουλευτές θα κρίνουν αν το νομοσχέδιο θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της επιτροπής, με σκοπό την περαιτέρω εξέταση και διαπραγμάτευση των τροποποιήσεων. Οι διαδηλώσεις εντάσσονται στην προσπάθεια των αγροτών να ενισχύσουν τη φωνή τους και να προστατεύσουν τη φορολογική βιωσιμότητα των αγροτικών κληρονομιών, ζητώντας δικαιότερη φορολόγηση και προστασία της κληρονομικότητας των αγροτικών οικογενειών.