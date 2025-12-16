Τρομοκρατική ενέργεια στο Σίδνεϊ: Μόλις δύο αστυνομικοί βρίσκονταν στον χώρο όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί
Η αστυνομία είχε αναλάβει την ασφάλεια της εκδήλωσης, ωστόσο «υπήρχαν δύο αστυνομικοί στο πάρκο κατά τη διάρκεια ή στην αρχή των πυροβολισμών» είπε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας
Σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στο αιματηρό χτύπημα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Χανουκά στο Σίδνεϊ εγείρει η παραδοχή του πρωθυπουργού της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, ότι στον χώρο βρίσκονταν μόλις δύο αστυνομικοί την ώρα που ξεκίνησε η επίθεση των ενόπλων.
Μιλώντας στο Sky News Australia, ο Κρις Μινς ανέφερε ότι η αστυνομία είχε αναλάβει την ασφάλεια της εκδήλωσης, ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, «υπήρχαν δύο αστυνομικοί στο πάρκο κατά τη διάρκεια ή στην αρχή των πυροβολισμών και των δολοφονιών που ακολούθησαν». Όπως πρόσθεσε, υπήρχαν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα ένα περιπολικό να φτάσει «μέσα σε λίγα λεπτά» από την έναρξη των πυρών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, οι δύο ένοπλοι πυροβολούσαν αδιακρίτως για περίπου δέκα λεπτά στο πλήθος οικογενειών που είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την εβραϊκή γιορτή. Στην υπαίθρια εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 1.000 άνθρωποι. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν.
Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας υπογράμμισε ότι η αστυνομία αντέδρασε άμεσα μόλις ξεκίνησε η επίθεση. «Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, η αστυνομία ενεπλάκη αμέσως με τους δράστες και αυτή τη στιγμή δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε.
Όπως ανέφερε, αρκετοί αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με τα υπηρεσιακά τους όπλα από απόσταση περίπου 50 μέτρων, απέναντι σε έναν από τους δράστες που διέθετε όπλο μακράς κάννης και σαφές τακτικό πλεονέκτημα. «Οι αστυνομικοί ενεπλάκησαν στη συμπλοκή και πυροβόλησαν και τους δύο δράστες, σκοτώνοντας τον έναν από αυτούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Κρις Μινς τόνισε ότι η αστυνομία συνεχίζει να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκονταν άλλοι αστυνομικοί στην περιοχή τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση, στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη αποτίμηση των συνθηκών ασφαλείας και της ανταπόκρισης των αρχών στο τρομοκρατικό χτύπημα.
