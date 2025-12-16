Τρομοκρατική ενέργεια στο Σίδνεϊ: Μόλις δύο αστυνομικοί βρίσκονταν στον χώρο όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί

Η αστυνομία είχε αναλάβει την ασφάλεια της εκδήλωσης, ωστόσο «υπήρχαν δύο αστυνομικοί στο πάρκο κατά τη διάρκεια ή στην αρχή των πυροβολισμών» είπε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας