Σίδνεϊ: Έλληνες περιγράφουν τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ
Έλληνες στο Σίδνεϊ περιγράφουν την ένοπλη επίθεση στην παραλία που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 άτομα
Σοκαρισμένη είναι η ομογένεια στην Αυστραλία μετά την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, όπου δύο άνδρες άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 30. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια πολυσύχναστη ημέρα, ενώ η περιοχή φιλοξενούσε ένα φεστιβάλ για το Χάνουκα.
Ο ομογενής δημοσιογράφος Νίκος Μπουρδανιώτης, που βρέθηκε αμέσως στο σημείο της επίθεσης, περιέγραψε στο MEGA τις τραγικές στιγμές που ακολούθησαν. «Προσευχηθείτε για τις οικογένειες. Είδα κάποια πολύ άσχημα πράγματα», δήλωσε, σοκαρισμένος από τα όσα αντίκρισε. Περιέγραψε σκηνές χάους και σύγχυσης, λέγοντας: «Ήταν ένα φεστιβάλ με παιδιά και αυτό που είδαμε ήταν πρωτοφανές. Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά μπορώ να πω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά». Με την κάμερά του, κατέγραψε τις στιγμές μετά τους πυροβολισμούς, με δεκάδες ασθενοφόρα να καταφθάνουν για να παραλάβουν τους νεκρούς και τους τραυματίες.
Δύο νεαρά παιδιά, που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης, περιέγραψαν τη στιγμή του τρόμου. Ο ένας δήλωσε: «Άκουσα πρώτα τους πυροβολισμούς, όλοι άρχισαν να τρέχουν, κάποιοι έπεσαν στο έδαφος προσπαθώντας να κρυφτούν και είδα τους δύο σκοπευτές πάνω στην γέφυρα. Πυροβολούσαν κάτω περίπου για δέκα λεπτά. Έτρεξα και είδα μερικά πτώματα, ένας άντρας έβγαιναν αίματα από την καρδιά του ήταν πολύ θλιβερό». Ο άλλος νεαρός πρόσθεσε: «Ακούσαμε τον πρώτο πυροβολισμό και όλοι σταμάτησαν να περπατούν και συνέχισε να πυροβολεί, ηλικιωμένοι ήταν στο έδαφος γιατί δεν μπορούσαν να τρέξουν, οι νεότεροι άρχισαν να τρέχουν».
Η ελληνική κοινότητα στο Σίδνεϊ παραμένει σοκαρισμένη και ανησυχεί για την τύχη των φίλων και συγγενών τους που βρίσκονταν στην περιοχή της επίθεσης. Ειδικά οι Έλληνες της πόλης, οι οποίοι βλέπουν το φεστιβάλ ως ένα μεγάλο και πολύχρωμο γεγονός για την περιοχή, δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι μια τόσο ηλιόλουστη ημέρα μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη.
Η δημοσιογράφος Έλενα Ματσούκα, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε την ατμόσφαιρα στην πόλη, λέγοντας: «Η πόλη σήμερα «κρατούσε την ανάσα της». Όλοι μιλούσαν και έλεγαν πώς έγινε αυτό εδώ; Σε μια καθημερινότητα που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια περιστατικά». «Επέλεξαν τη μέρα, την ώρα, το μέρος που θα ήταν πολύς κόσμος. Δεν λυπήθηκαν αν με αυτό που θα πληγωθούν αθώοι», τόνισε στη συνέχεια.
Όπως ανέφερε, τα τηλέφωνα χτυπούσαν όλη την ημέρα, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να μάθουν αν οι δικοί τους ήταν ασφαλείς. «Κυριάρχησε ένας φόβος, ο κόσμος έτρεχε δεξιά και αριστερά. Μου είπε φίλη που ήταν εκεί με τα παιδιά της ότι δεν μπορούσε να περιγράψει αυτό που έγινε. Άκουσαν στην αρχή τους ήχους από τους πυροβολισμούς και νόμιζαν πως ήταν πυροτεχνήματα. Φανταστείτε 1500 ανθρώπους να τρέχουν. Επικράτησε πανικός».
