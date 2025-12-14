Πατέρας και γιος οι δράστες του μακελειού στο Σίδνεϊ, δεν αναζητούν τρίτο ύποπτο οι Αρχές

Στους 16 οι νεκροί από την επίθεση των ενόπλων - Ο πατέρας σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ ο γιος παραμένει στο νοσοκομείο