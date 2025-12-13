18 χώρες στέλνουν δυνάμεις ασφαλείας στην Αϊτή για την καταπολέμηση των συμμοριών
ΚΟΣΜΟΣ
Αϊτή Συμμορίες Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών ΟΗΕ

18 χώρες στέλνουν δυνάμεις ασφαλείας στην Αϊτή για την καταπολέμηση των συμμοριών

Η νέα επιχείρηση θα αντικαταστήσει την πολυεθνική αποστολή του ΟΗΕ - Συνολικά 5.500 στρατιωτικοί θα αναπτυχθούν στη χώρα

18 χώρες στέλνουν δυνάμεις ασφαλείας στην Αϊτή για την καταπολέμηση των συμμοριών
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) Άμπερτ Ράμντιν ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι 18 χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν δυνάμεις ασφαλείας στην Αϊτή, στο πλαίσιο μιας νέας επιχείρησης για την καταπολέμηση των συμμοριών η οποία θα αντικαταστήσει την αποστολή πολυεθνικής δύναμης του ΟΗΕ.

«Δεκαοκτώ χώρες έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν δυνάμεις ασφαλείας. Το βασικό σημείο είναι ότι εργάζονται από κοινού, σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες. Γι’ αυτό η διαδικασία συγκρότησης αυτής της νέας δύναμης είναι τόσο χρονοβόρα», εξήγησε ο Ράμντιν σε συνέντευξη Τύπου.

Η δύναμη ασφαλείας θα αποτελείται από 5.500 στρατιωτικούς, διευκρίνισε ο επικεφαλής του ΟΑΚ, ο οποίος επισκέφθηκε προ ημερών την Αϊτή και διαπίστωσε πως η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή». «Δεν μπορούσαμε να πάμε παντού, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκα στο Πορτ-ο-Πρενς δείχνει πως η κυβέρνηση παραμένει στη θέση της και διατηρεί τον έλεγχο», δήλωσε ο Ράμντιν.

Συμμορίες λυμαίνονται εδώ και χρόνια την Αϊτή, τη φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου, και ευθύνονται για αναρίθμητες δολοφονίες, βιασμούς, λεηλασίες και απαγωγές.

Σε αυτήν τη χώρα της Καραϊβικής δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές εδώ κι εννέα χρόνια. Η μεταβατική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα πως βουλευτικές και προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν το καλοκαίρι του 2026.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης