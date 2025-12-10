Να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων, λέει ο Σάντσεθ

Τασσόμενος για άλλη μια φορά υπέρ της λύσης των δύο κρατών «που είναι η μόνη δυνατή», ώστε να μπει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι «θα υψώσει τη φωνή του ώστε η δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παλαιστινιακός λαός να μη λησμονηθεί»